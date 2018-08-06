欣技Q2稅後純益季增近13倍、較去年轉盈 Q3營運迎高峰

欣技 (6160-TW) 今 (6) 日公布第 2 季稅後純益 0.11 億元，季增 1289.84%，更擺脫去年同期虧損表現，每股純益 0.17 元，累計上半年稅後純益 0.12 億元，順利轉盈，每股純益 0.18 元。欣技指出，由於去年同期新品遞延跟匯損等不利因素已消失，預估今年第 3 季將邁入營運高峰，預估全年營收可達雙位數成長。

欣技公布第 2 季財報，營收為 3.11 億元，季增 5.6%、年增 18.17%，毛利率 39.03%，年增 1.03 個百分點，營益率 1.66%，年增 17.6 個百分點。

累計欣技上半年營收 6.06 億元，年增 21.71%，毛利率 39.79%，年增 1.64 個百分點，營益率 1.29%，年增 20.13 個百分點。

欣技表示，去年同期因為新品上市遲延加上匯兌損失等情形，今年度已經排除，估計第 3 季將邁入營運高峰，今年營收可望有雙位數成長。

欣技今日同步公布 7 月營收 1.47 億元，月增 33.66%、年增 44.24%，創下 28 個月以來新高，累計 1 至 7 月營收為 7.53 億元，年增 25.54%。

欣技表示，旗下應用於物流的 RK25 新機已經開始出貨，雖然初期以測試居多，不過有先前機種的基礎，目前通路系統整合商跟零售商都對新機寄予厚望，有望為欣技下半年動能加溫。