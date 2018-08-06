高溫商機＋免運策略 創業家7月營收年增三成 8月三大檔期搶客

創業家 (8477)7 月營收 3.81 億元，月減 8.36%，年成長 33.11%；累計 1-7 月份營收 28.30 億元，年增 41.02%。創業家表示，7 月除了受惠高溫商機持續發威外，外部競業免運補貼縮水，而創業家兄弟旗下三大垂直電商平台及子公司松果購物都仍堅持免運費策略，也刺激創業家兄弟旗下平台買氣穩定成長，同時帶動 7 月份旗下所有 APP 下載一舉突破 600 萬，也挹注整體銷量買氣表現。創業家兄弟共同創辦人吳佩雯表示，第三季的首波戰略祭出雙「大」行動，生活市集、好吃市集及 3C 市集運用大組數商品切入企業型用戶及批發客群，帶動客單及大組數回購率提升；子公司松果購物則瞄準大型家居商品客約配送市場，家具類銷量月成長超過 5 成，其中以 5,000 元內的大型沙發銷量最佳，成功為下半年的營收激盪出新的亮點。



展望 8 月份，創業家指出，旗下平台展開父親節、情人節及中元節三大檔期的波段操作，並看準開學前的摩托車採購潮，打出超優惠方案搶客；子公司松果購物更將推出超取新服務，並加碼免運好康優惠，為 8 月份再添新成長動能。