車廠新產品導入遞延 和勤7月營收月減17% 看好下半年營運

高端精密沖壓大廠和勤精機 (1586) 自結 7 月合併營收 2.03 億元，月減 17%，較去年同期成長 1.45%；累計前 7 月營收 14.51 億元，年增 21.2%。和勤表示，部分車廠新產品導入時程推遲，7 月營收成長幅度因而減緩，隨著客戶增產計畫落實，下半年中國車市旺季效應仍可期待。和勤 7 月份兩大業務的營收分別為汽車零件 1.16 億元，佔比 57.45% 及硬碟機構件(VCM Plate)0.79 億元，佔比 39.21%。



和勤指出，汽車零件營收較預期稍低，主要受到部分車廠新產品導入時程推遲影響；VCM Plate 的營收表現則符合預期。



展望下半年，汽車月零件客戶的增量計畫將陸續落實，第三季和勤已啟動既有設備整改及優化，以迎接第四季客戶之增量需求；電動車部分，Tesla Model 3 繼電器基座穩定交貨中，和勤並進一步提供 Tesla 部分機構件。



此外，新產品雙金屬配油盤有 10 個產品已量產、電池殼殼體也將於第四季進入量產。