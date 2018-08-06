在台車市競爭力疲軟 裕日車上半年獲利衰退近1成 EPS 9.84元

汽車高價股裕日車 (2227-TW) 今 (6) 日董事會通過第 2 季財報，單季稅後純益 18.41 億元，每股純益(EPS)6.14 元，均創 2015 年第 1 季以來單季高點；不過，上半年稅後純益 29.52 億元，仍較去年同期衰退 9.7%，EPS 9.84 元，主要是因在台灣車市銷售表現低迷，導致本業衰退。

裕日車今年以來在台銷售本業表現低迷，前 6 月 NISSAN 加上代理 INFINITI 銷量僅 18898 台，年減 15%，使合併營收年減幅達 12.11% 至 164.38 億元。

可觀察到，裕日車上半年營業淨利僅 8.44 億元，年減 37%，其中，第 2 季僅 4.15 億元，甚至低於第 1 季的 4.29 億元。不過，透過轉投資東風日產挹注業外，持續作為整體獲利來源。

據統計，東風日產上半年共銷出 530735 台，年增幅高達 11.1%，再創同期歷史新高，成長幅度優於中國整體車市。

裕日車 NISSAN 國產車今年前 3 季無大改款車型推出，僅年底前有望見到全新小型 SUV Kicks 導入國產上市，再加上同業間中階進口車型性價比提高，法人保守估計，裕日車在競爭激烈的台灣車市中，恐持續面臨市場份額流失的風險。