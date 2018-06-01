〈車市〉HONDA罕見擠下裕日車 晉身前3大車商

5 月車市在車商拚促銷下，買氣仍維持一定熱度，單月新車掛牌數 35686 台，月增 3.6%、年增 1%，今年以來銷售已達 184305 台，年增 4.1%，不過，車商幾家歡樂幾家愁，HONDA 罕見擠下裕日車 (2227-TW)NISSAN(含 INFINITI)，拿下品牌第 3 名，裕日車單月銷售市占僅剩個位數 8.2%，就看新 SUV 車款上市能否再搶回銷售戰力。

5 月銷售最明顯的變化就是 HONDA 拿下單月銷售第 3 名，掛牌數 3658 台，月增 24%、年增 42.2%，年增表現在前 10 大車商中最強勁，而市占率也達 10.3%，最大功臣仍是兩款國產 SUV，CR-V 單月熱銷 2164 台，HR-V 也賣出 558 台，兩者合計在國產 SUV 中拿下 53% 的市占率；累計今年以來品牌銷量已達 16831 台，年增 31.9%。

反觀 NISSAN，若扣掉 INFINITI 月銷 185 台，5 月銷售僅 2748 台，已遭 HONDA 拉開差距，不過，裕日車日前發表旗下最熱銷的國產 SUV X-TRAIL，強打大增配備又降價，一推出預接單已超過 500 台，裕日車樂觀看待未來每個月 X-TRAIL 可賣出 800 台，勢必對其他國產 SUV 造成壓力；而今年以來，裕日車銷量為 15454 台，年減 16.7%。

居於第二的中華 (2204-TW) 三菱，5 月銷出 4039 台，月增 5.6%、年增 5.4%，市占率仍維持在雙位數達 11.3%，主要仍是靠商用車換車需求支撐，今年以來銷量 21340 台，年增 4.5%。

至於汽車龍頭和泰車 (2207-TW) 實際上也面臨不小的競爭壓力，TOYOTA(含 LEXUS) 單月市占率相較於過去在 3 成左右，已下降至 26.6%，新出掛牌數 9492 台，月減 6.5%、年減 8.5%，又以 TOYOTA 下滑較多，反觀 LEXUS 銷出 1549 台，月增 6.8%、年增 64.4%，在進口豪華車中僅次賓士銷量，穩住了和泰車的業績表現；今年以來和泰車銷售 51755 台，年增 0.9%。

推升 LEXUS 銷售的最大助力為中小型 SUV NX，由於消費者僅需以 152 萬元起即可晉升日系進口車主，成功吸引不少消費者，單月掛牌數高達 662 台，拿下進口豪華車品牌最熱銷車款，甚至賣贏賓士 GLC 的 577 台。

和泰車做為車市龍頭，看準進口車買氣持續熱絡，且消費者越來越偏好購買 SUV 的趨勢下，除了 NX 熱銷，為了快速推升旗下另一款大型 SUV RX 買氣，今日起針對前保有為 LEXUS 車輛，且換購 RX 車系的新車車主 (其前保有 LEXUS 車由 LEXUS CPO 收購者)，將給予舊換新補助金最高 6 萬元，全力與其他進口車搶客。