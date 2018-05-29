〈裕隆集團法說〉裕日車明年Q2開賣首款電動車 售價不排除150萬元起跳

裕日車 (2227-TW) 今 (29) 日召開法說會，總經理李振成指出，預計明 (2019) 年 4 月將引進全球賣最好的電動車款 Nissan Leaf 第二代，不過，價格可能不如市場預期平價，預計定價可能會在 150 萬元起跳，估每個月可銷出 50 台，將是裕日車開賣電動車的第一步。

隨著裕隆集團中包括中華 (2204-TW)、裕隆 (2201-TW) 納智捷皆要推出電動車款，裕日車在此趨勢下也不缺席，最快明年 4 月就會導入台灣車市。

Nissan Leaf 電動車早在 2010 年 12 月就在日本市場推出，累積至去年銷量達 30 萬台，是全球賣最好的電動車款。

據了解，日前 Leaf 第二代在日本上市，採用 40kWh 容量，根據日本 JC08 測試，充飽電力後可行駛 400 公里，且僅需 40 分鐘可充電 80%。

此外，針對今年台灣車市，裕日車仍維持年初的預估，儘管前 4 月車市年增 5%，但因景氣持平，加上預期舊換新貨物稅補助政策效應將鈍化下，全年整體車市新車掛牌數約 43 萬台 (不含重車)，與去年差不多的水準，不過，裕日車仍設定 NISSAN 加上 INFINITI 全年銷量衝 4.4 萬台，較前一年度成長約 3%，並帶動本業營收維持成長。

另外，轉投資金雞母東風日產前 4 月銷量 39.6 萬台，年增 15.4%，預計全年銷售可達 137 萬台，年增 9.5%，被裕日車視為獲利主要來源。