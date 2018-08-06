高盛高層大洗牌 投資銀行「派系」將替換交易部門人員

高盛 Goldman Sachs (GS-US) 即將上任的首席執行長 David Solomon 已快速的將各部門的高層安排妥當。

外媒報導，Solomon 將於 10 月 1 日接任現任執行長 Lloyd Blankfein 的位階，並將最快於美國時間週一 (6 日) 任命 Jim Esposito 為該公司交易部門的全球主管。

因大多時間任職於高盛的投資銀行部門和資產管理業務，Solomon 對交易部門經驗不足。

高盛最有經驗的交易部門高層，如 Harvey Schwartz 及離職的 Salame 和 Ealet 也都於今年卸任。原以鋼鐵交易起家的 Blankfein 也即將卸任，使外界猜測高盛的高層開始會提拔更多投資銀行「派系」人員。

據了解，Esposito 是該銀行固定收益業務的首席運營官，他將與 Ashok Varadhan 共同領導的交易部門團隊，也是華爾街最大的交易部門之一。

高盛股價日線趨勢圖

今年 6 月，Varadhan 的兩位聯合負責人 Pablo Salame 和 Isabelle Ealet 離職，使部門出現職位空缺。

為華爾街最賺錢的交易所之一的高盛通常交易部門會擁有兩位交易主席，這次也希望新上任的人員可重新把高盛帶回昔日的輝煌。

雖然高盛交易員在 2009 年創造了約 330 億美元的營收，但該公司一直在努力適應金融危機後的環境，去年它只產生了約三分之一的金額，約 120 億美元。

與此同時，包括摩根大通 (JPM-US) 在內的競爭對手這 10 年來則從高盛手中獲得了市場份額，得益於比高盛更多樣化的客戶群。

高盛的其他競爭者，如摩根士丹利 (MS-US) 也過削減交易員來改善業務，例如 2015 年底削減四分之一的債券部門。

Esposito 此前曾擔任證券部門的首席戰略長，以及全球固定收益銷售聯席主長。他於 1995 年加入高盛，當時是加入高盛新興市場債券部門。