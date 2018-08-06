新日光、昇陽、昱晶三合一 聯合再生能源成軍 最後交易日9月17日

新日光 (3576)、昇陽光電(3561)、昱晶(3514) 三合一整併案進入倒數計時，三家公司同步宣布股票最後交易為 9 月 17 日，9 月 18 日停止交易，合併基準日為 10 月 1 日。新日光、昱晶、昇陽光電於去年 10 月中宣布三合一籌組「聯合再生能源股份有限公司」，其目的擴大下游模組、電廠建制，透過營運模式的改變，擺脫電池代工命運，建立贏的模式。



換股比重為 1 股昱晶換 1.39 股新日光，1 股昇陽光電換 1.17 股新日光，聯合再生能源成軍資本額約 210 億元；另外，透過私募，國家基金及經濟部旗下耀華玻璃也將注資約 45 億元。



新日光、昱晶、昇陽科三合一電池年產能共約 4GW，當中有 2.2GW 為 PERC 產能，逐步淘汰欠缺競爭力的電池產能，三年內電池產能縮減至 3GW，模組產能約 800MW，整併後今年底前模組產能將達到 1.1GW，三年後目標為 5GW。