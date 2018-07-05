新日光6月營收回溫 太陽能族群跌深反彈

中國 5 月 31 日公布 2018 年新一年度太陽能補助辦法，補助規模縮減，太陽能供應鏈報價全面性下挫，新日光 (3576) 有內需市場撐腰，6 月營收逆勢成長到 10.57 億元，月增率 9.34%，年增率 16.69%，今 (5) 日攻克 10.1 元漲停價位，帶動太陽族群跌深反彈，即將併入聯合再生能源的昱晶 (3514)、昇陽光電(3561) 兩檔個股連袂上攻，漲幅落在 7-8%，惟產業基本面挑戰嚴峻，今日太陽能族群強勁表現，以跌深反彈視之。中國新一年度太陽補助出爐後，衝擊到需求，今年全球太陽能裝置量不及 100GW，市場拋售潮湧現，從矽晶圓、電池乃至於模組都面臨到強大價格壓力，茂迪 (6244) 繼去年安排數百名員工轉赴屏東大模組任職，近期又暫停長晶業務，亦有逾百名員工受到影響，消息一出，股價跌到 7 月 3 日盤中 13.45 元歷史低點，元晶 (6443)、太極(4934) 亦失守 10 元票面。



太陽能矽晶圓、電池產能利用率直直落，各家廠商無不絞盡腦汁，拉大輪休周期，避免無薪假，以撙節成本，渡過這一波太陽能景氣冰河期，可以預見第二季財報，太陽能族群將是普遍續虧的一季。



新日光營收反彈消息，以消息面短多視之，畢竟產業過度依賴政府補助，一旦補助縮減就面臨到殺價競爭，大環境仍是供給過剩，新日光、昱晶、昇陽光電將於第三季底進行換股合併，電池產能由先前規畫 4GW 縮減至 3GW，可視為產業整併、節制產能第一步，有助於供需平衡。