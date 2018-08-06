台股盤後─量能不足收小漲 衝新高有待被動元件回神+蘋概股發威

台股今 (6) 日雖有台積電 (2330-TW) 受病毒感染影響第 3 季營收及毛利率的消息衝擊，但在蘋概股走強、被動元件股反彈，加上生技股續強助攻，支撐大盤指數表現，終場收在 11024.1 點，上漲 11.67 點，成交 1160.8 億元；法人認為，在量能不足，惜售心態下指數上攻不易，後續包括汽車零組件、低位階蘋概股、被動元件將是再攻新高的要角。

台股今日以 10997.26 點開出，下跌 15.17 點，主要是受台積電遭病毒感染的影響，衝擊股價開低，指數開低後一度下探至 10994.97 點，不過大立光、鴻海 (2317-TW) 出頭撐盤，另外金融股走強、被動元件股反彈、生技股續漲，拉升指數盤中一度最高達 11054.49 點，終場收在 10 日線以上，距 5 日線 11024.39 點僅些微之差。

大立光 7 月自結合併營收 53.29 億元，創 8 個月高點， 8 月可望持續成長，法人看好今年每股純益上看 210 元，有機會挑戰去年歷史新高，早盤股價開高，但終場則以平盤作收，蘋概股華通 (2313-TW) 、台郡 (6269-TW) 股價同步上揚；被動元件股部分，國巨 (2327-TW)、華新科 (2492-TW) 反彈；生技股也是強勢指標，中化生亮燈漲停，寶齡富錦強漲。

權值股包括中華電、台灣大、國泰金、第一金、中鋼、台塑等個股表現也持穩，支撐指數表現，傳產股也同步撐盤，橡膠股、運輸股、觀光股漲幅領先，造紙及紡織股表現也不弱，類股上漲居多，金融股終場收漲 0.2%，電子股則是小跌 0.06%。

證券分析師張陳浩指出，近期公布營收後的個股表現多開高走低，包括國巨雖然營收亮眼，但對股價未有太大激勵，今日大立光也開高走低，造成此原因主要是目前指數位於相對高點，加上美中貿易戰不確定，近期資金持續從被動元件、矽晶圓轉出，不過低位階蘋概股則出現上揚。

他表示，目前指數處高低位階轉換期，只要有一點點雜音如美中貿易戰，大盤指數表現都不會太好，今日大盤在市場惜售、加上量能不足，上攻有難度因此導致指數橫向整理震盪，後續若要再突破前高，要先去除美中貿易戰非經濟不確定因素。

張陳浩強調，未來指數再衝 11270 點新高關鍵有三大點，一是被動元件股回神，目前被動元件問題是在籌碼面，短期要打底不跌，等待類股回神，才可望再攻高。

另外，汽車零件股也是可用之兵；蘋概股部分是以低位階族群為主，包括觸控的 TPK-KY、GIS-KY、機殻的可成、印刷電路板的華通、還有光學元件股、智慧音箱的美律等，都值得觀察。