台股盤中－被動元件+生醫大漲 化解台積電中毒風波 力守萬一

台股今 (6) 日開盤下跌 15.17 點，加權股價指數以 10997.26 點開出，不過，被動元件上演跌深反彈，生技股也強強滾，加上鴻海、國泰金等權值股穩盤，得以化解台積電中毒風波的壓力，不過盤中大立光翻黑，拖累大盤再度打回平盤附近震盪，回測 11000 點。

上週震盪的被動元件族群，被動元件族群在基本面無慮，與本益比在上周適度向下修正後，今天展開跌深反彈，國巨盤中大漲逾 4%、攻上 761 元；華新科更是大漲約 6%，禾伸堂、斐成等也都有約 4% 漲勢。

生醫股后大江生醫上週五股價衝上 614 元歷史新天價後，今天進行除權息交易，股價大漲超過 8%，填權息幅度超過 5 成，帶領具業績題材的生技族群漲勢再起，尤其，中化生在可望認列賣場利益的利多激勵下，開高強勢攻抵漲停價 28.35 元，天良也亮燈漲停，科妍、達爾膚、寶齡富錦、泰博等生醫股，漲幅都超過 4% 至 5%。

權值股方面，鴻海、中華電、國泰金、中鋼、台化、南亞、台泥、亞泥、遠東新、統一、長榮、台灣大、兆豐金、中信金、長榮航、華航、日月光投控、聯電、廣達、友達、群創、台塑及第一金等，都力挺多方陣營。

而台積電因為廠區電腦中毒事件影響，股價開低最低跌到 244 元，股價跌破 5 日線，不過月線明顯有撐，跌勢收斂。

大立光 7 月自結合併營收 53.29 億元，創 8 個月來高點，優於市場預期，早盤上漲逾 1%，最高來到 5240 元，不過盤中賣壓湧出，大立光一度翻黑，成為壓盤重心。

業內人士指出，被動元件族群在基本面無慮，與本益比在上周適度向下修正後，周一跌深反彈，顯示大股東、法人與業內實戶等，並未看淡後市，由於台廠被動元件廠商的國際競爭韌性強，且近年透過購併更壯大產能及研發實力，使今日今時的被動元件轉機利多，造就部分股票的市價似高不可攀，市場認同與否，或還需再測試追價動能。

台股大盤今天開盤一度跌破 11000 點，但被動元件跌深反彈，加上電子旺季到，預期台股欲小不易，不過，市場擔憂美中貿易戰的觀望氣氛加重，今天台股預估量不到 1200 億元，在量能不出之下，指數將維持小漲小跌盤整格局。