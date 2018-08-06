平價Macbook新機啟動拉貨 新日興下半年進入業績高峰期

蘋果 (Apple) 新款平價版 Macbook 傳遲到，影響供應鏈出貨時程。不過，據了解，主要軸承供應商新日興 (3376) 目前已開始小量供貨該款機種，後續逐漸放大。因此，隨著第三季進入傳統旺季，新日興業績動能增溫。不過，因該平價版 Macbook 的上市日期仍未確定，使得該公司年度業績高峰落在第三季或是第四季，仍待進一步觀察。



因平價 Macbook 價格傳出將落在 1 千美元以下，包括 899 或 799 美元都有機會，令外界看好銷售動能，亦是廣達 (2382)、新日興等以蘋果筆電為主的供應商下半年重要業績動能。



近日傳出新 Macbook 受英特爾製程不順拖累將延遲上市，影響供應鏈出貨時程，但據了解，新日興目前已開始小量供貨新產品，隨著上市日期的接近，預計出貨數量將逐漸放大。



新日興指出，實務經驗上，該公司的出貨狀況還要看後端的系統組裝生產是否順暢，一般最大量的供貨期會落在新品上市的前兩月至後兩月，總計 4 個月的出貨高峰期。如果下游的出貨狀況順利，新品上市後的反應也佳，則上游零組件供應商的出貨有機會呈現走揚。