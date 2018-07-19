蘋果推新Macbook Pro 新日興業績反攻 H2喜迎旺季

近日蘋果 (Apple) 推出 2018 款新 Macbook Pro，筆電軸承大廠新日興 (3376) 業績添動能，第二季業績逐月增，下半年為集中出貨期，業績將再戰高峰。新日興 6 月合併營收 8.1 億元，創 10 個月新高，月增 7%，年增 8.22%，第二季合併營收達 22.47 億元，季增 21%，與去年同期持平，表現優於預期，累計上半年為 41.05 億元，年增 1.7%。



據了解，蘋果近日推出的 2018 年款 Mabook Pro，在軸承方面為小改款，採用類 MIM 工法，新日興第二季供貨數量逐月放大。此外，蘋果 AorPods 軸承訂單因產品銷售佳，至今也是穩定攀升中，均成為第二季業績逐月成長的動能之一。而在經濟規模以及台幣貶值效應之下，該公司第二季獲利可望較首季大幅成長，但整體上半年可能還是低於去年同期。



該公司首季受到業績低迷與匯兌損失影響，單季 EPS 僅 0.43 元，法人估第二季上探 1.2 元。



市場預期，蘋果下半年還有平價版的 Macbook Air 新機計劃，將嘉惠蘋果筆電供應鏈，對此，新日興表示，不清楚客戶的產品計畫，不予置評。但該公司指出，今年品牌商的產品計畫的確都有集中在下半年的現象，因此下半年業績的成長可以預期，利潤率也將上升。



新日興近日在蘋果推出新機效應之下連續上漲，週四 (19 日) 早盤一度逼近百元大關，以 99.5 元價位上漲 3.7% 或 3.6 元，創一年來新高價，從 5 月份低點 77 元計算，波段漲幅將近三成。惟週四盤中獲利了結賣壓湧現，新日興股價由紅翻黑，最低來到 94 元，下跌 2% 或 1.9 元。

