Macbook＋AirPods新機添動能 新日興H2營運喊衝

筆電軸承龍頭大廠新日興 (3376) 首季營運見谷底，第二季可望大幅回升約兩成，法人估將逾 22 億元，第三季起受惠蘋果平價 Macbook 新機以及第二代 AirPods 拉貨帶動，單月合併營收將跳升到 9-10 億元，單季業績將一舉刷新紀錄。該公司首季因蘋果 Macbook Pro 定價過高銷售不佳影響，加上供應商擴增為三家，成為最淡的一季，單季合併營收僅 18.57 億元，季減 13.5%，年增 4.3%，第二季受惠客戶筆電出貨提升而開始回升，預估單月營收可望逐月增溫，加上毛利率估計回升到逾 21%，以及新台幣回貶可望產生的匯兌收益，法人估其本季獲利逾 2 億元，季增逾倍，同比轉盈。



進入下半年傳統旺季，因蘋果平價 Macbook 將上市，七月業績動能大增，加上其第一代 AirPods 軸承良率提升，以及第二代產品也將問世之下，成長動能充沛，法人預估新日興第三季的單月營收上探 9-10 億元，單月單季業績均將刷新紀錄，單季 EPS 重回 2 元大關。



台系法人預估，新日興下半年在營運動能充沛之下，全年 EPS 將挑戰 6 元，較去年大幅成長逾 46%。由於首季該公司 EPS 僅 0.43 元，第二季預估逾 1.2 元，等於是下半年擔綱全年度的主要獲利期，因此該機構也上修新日興的股價目標至 108 元。此外，該公司週四 (21 日) 召開股東會，順利通過去年財報與盈餘分派案，去年度 EPS 4.1 元，將配息 2.5 元。