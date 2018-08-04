死扛到底！特斯拉空頭拒絕回補

即使損失慘重，但一次季報帶來的股價反彈，並不足以讓特斯拉的空頭們放棄做空。

特斯拉 8 月 2 日周四發布的第二季財報顯示，Model 3 電動車產量激增，營收和汽車業務毛利均好於預期，再加上 CEO 馬斯克在發布會上主動為此前發布會上打斷分析師提問而道歉，該公司股價周四大漲 16%。

周四特斯拉股價上漲接近 50 美元，令做空特斯拉的投資者損失約 17 億美元。

不過空頭仍然堅守陣地。華爾街知名空頭、對沖基金 Stanphyl Capital Partners 創始人 Mark Spiegel 對華爾街日報表示，儘管特斯拉這一波上漲拖累了自家基金的表現，但二季報中沒有新證據能反駁他的做空理由，他仍然堅持做空。「我不會讓股價影響我對這家公司的看法。」

財務狀況是 Mark Spiegel 最重要的做空理由，同時也是大部分分析師對特斯拉的擔憂所在。第二季，即使財報出現了許多亮點，但特斯拉的虧損幅度仍然創下了紀錄新高，調整後的 EPS 虧損 3.06 美元，比華爾街的預期高出 0.16 美元。

Mark Spiegel 自 2013 年以來開始做空特斯拉。其稱，在特斯拉股價升至 200 美元左右時，他認為形勢開始變得「荒謬」，因此加大了做空力度。直至今年 5 月，Mark Spiegel 仍堅稱特斯拉股價「一文不值」。

特斯拉周五收於 348.17 美元，今年以來累漲 12%。

S3 Partners 的數據顯示，截至周四，特斯拉的做空力量仍然高舉華爾街之首，比第二大做空對象蘋果高出 40 億美元。

華爾街日報的報導還提到，特斯拉的可轉債也在持續吸引空頭。

即使短線投資者可能會在周四大漲時離開做空行列，但 S3 Partners 分析師 Ihor Dusaniwsky 認為，前期累積了大量空倉的投資者，不會輕易離場。

美銀美林分析師 John Murphy 則提到，即使特斯拉第二季的「燒錢」狀況有所改善，但要證明自己具有盈利能力，這家電動車公司仍有很長的路要走。「關鍵的證據在於，特斯拉是否可以產生可持續的正現金流。」

美銀周四將特斯拉的目標價自 190 美元上調至 200 美元，但仍然重申其跑輸大市的評級。

『新聞來源／華爾街見聞』