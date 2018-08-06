港股午盤漲0.7% 長和領漲藍籌 歌禮終結上市3連跌

恒生指數今 (6) 日高開 0.76%，隨後漲幅擴大至 1%，一度站上 28000 點。截至午間收盤，恒生指數漲 0.7%，報 27870.07 點。國企指數漲 0.27%，報 10722.63 點；紅籌指數跌 0.12%，報 4173.50 點。

長和 (0001-HK) 漲 2.62%，領漲藍籌；友邦保險 (1299-HK) 漲 2.04%；騰訊控股 (0700-HK) 漲 1.26%。

蘋果概念股上漲。東江集團 (2283-HK) 漲 1.3%；高偉電子 (1415-HK) 漲 1.27%；瑞聲科技 (2018-K) 漲 1.16%。

航空股上漲。南方航空 (1055-HK) 漲 1.97%；東方航空 (0670-HK) 漲 2.02%；國泰航空 (0293-HK) 漲 0.51%。

內銀股上漲。交通銀行 (3328-HK) 漲 1.26%；民生銀行 (1988-HK) 漲 0.89%；工商銀行 (1398-HK) 漲 1.05%。

內房股上漲。雅居樂集團 (3383-HK) 漲 2.7%；中國恒大 (3333-HK) 漲 1.92%；碧桂園 (2007-HK) 漲 1.29%。

俄鋁 (0486-HK)2018 年中期實現純利 9.52 億美元，年增 102.55%，股價高開 5.91%，現漲 1.36%，報港幣 2.23 元。

歌禮製藥 (1672-HK) 終結上市 3 日來的連跌，股價漲 4.79%，報港幣 10.5 元。

分析指出，由於本週有多隻大籃籌公佈業績，當中包括有匯控 (0005-HK)、恒生銀行 (0011-HK)、港鐵 (0066-HK)、太古 (0019-HK)、港交所 (0388-HK) 及中國移動 (0941-HK) 等。市場預期較為樂觀，因上半年盈利未受到貿易戰所影響。唯要留意對下半年之展望將如何。

截至午間收盤，滬股通淨流入人民幣 10.41 億元，港股通 (滬) 淨流入人民幣 0.78 億元；深股通淨流入人民幣 9.65 億元，港股通 (深) 淨流出人民幣 2.63 億元。

滬股通中資金流入最多的是伊利股份，淨流入人民幣 8610 萬，其次為三一重工、招商銀行、中國石化、興業銀行。資金流出最多的是華友鈷業，淨流出人民幣 1.97 億元。

深股通中資金流入最多的是美的集團，淨流入人民幣 1.01 億元，其次為遠興能源、美尚生態、浪潮資訊、拓維資訊。資金流出最多的格力電器，淨流出人民幣 1.15 億元。