陸央媽喊話 人民幣不會貶破7 港股今料反彈200-300點

上週五 (3 日) 人民銀行調升遠期售匯業務的外匯風險準備金率至 20%，阻遏人民幣跌勢，港股夜期隨即反彈逾 250 點；加上大陸央行參事盛松成放話，人民幣目前不會「破 7」重要心理關卡，以及上週五美股 3 大指數均向好，分析預期今 (6) 日港股先行反彈 200 至 300 點。

人民幣匯率是否貶破 7，一直被認為是可能造成市場恐慌的重要關口。盛松成表示，匯率貶值會帶來很多問題。一是資本外流壓力增大，還有損大國形象，更加容易使貿易摩擦升級。二是淨出口對大陸經濟增長的貢獻已十分有限，透過貶值促進出口得不償失。認為中美都不希望人民幣大幅貶值下，應會守住這個重要的心理關口。

市場對中美貿易戰持續憂慮，美國總統川普表示，徵收關稅的效果較預期為好，而且中國的經濟已確實受到損害，過去 4 個月中國股市下跌 27%，他又指中國正就貿易問題與美國商討。

針對美國揚言計劃對 2000 億美元中國進口商品，加微關稅從 10% 提升至 25%，中國商務部也提出約 600 億美元產品加徵關稅，反擊美國。

展望本週走勢，香港《明報》引述第一上海證券市場策略員葉尚志表示，雖然人行的舉措令人民幣回升或利多市場，但中國反擊美國亦會市場氣氛趨向謹慎，料今日股市仍然反覆，28000 點至 28300 點仍是恒指的反彈阻力，亦不排除仍有調整，尤其套現能力較大、估值高的醫藥股、科網股等中、細價股。

僑豐證券業務發展董事連敬涵指，今日仍要視乎人民幣能否保持升勢，若人民幣沒進一步下跌，港股或有機會反彈，但恒指 28000 點仍是上升阻力位。

上週五美國港股預託證券 (ADR) 表現向好，滙控 (0005-HK) 今天公布中期業績，績前滙控 ADR 造好，上週五折合港幣收報 74.08 元，較香港漲 2.5%，騰訊 (0700-HK) 和友邦 (1299-HK) 亦較香港分別升 1.5%、1.1%。

葉尚志認為，即使重磅股如匯控等將公布業績，但中美貿易戰造成的影響要在下半年業績才能反映，因此即使匯控績佳，對股市刺激亦有限。

中國加徵關稅，與美國「你來我往」，屬市場預期的消息，連敬涵預期港股即使跌仍亦不會大幅下跌，料恒指仍可企穩於 27000 點水平。

耀才證券研究部總監植耀輝對《星島日報》表示，人行上週五外匯風險準備金率至 20%，人民幣已應聲反彈，對今天 A 股有較好支持，他預期 A 股回穩之下，恒指今天高開 200 點至 300 點，如中美雙方願意談判，可減輕市場的憂慮。

但他認為，雖然本週有滙控等藍籌股公布業績，但相信未必能為大市起帶頭作用，市場仍然聚焦在中美貿易戰之上。

本周重要經濟數據方面，週二澳洲央行公布議息結果，週四有中國公布上月居民消費價格指數 (CPI) 和工業生產者價格指數(PPI)。

此外，本週開始踏入公布業績高峰期，多隻藍籌股公布中期業績，今天有滙控、恒生銀行，週三則有銀娛 (0027-HK)、港交所(0388-HK)，週四為港鐵(0066-HK)、太古(0019-HK) 等。