中國PTA廠將歲修 供需現缺口 價揚有利遠東新石化部門毛利率提升

中國 PTA 廠將進入大廠集中檢修，PTA 工廠在 5-7 月預估檢修產能 1,405 萬噸，而下游聚酯絲廠新增加產能達 140 萬公噸，PTA 產能缺口將擴大，庫存減少，PTA 行情有望上揚，將有利於長纖產品價格。根據中國化纖統計，中國 PTA 大廠在 5-7 月歲修，包括蓬威石化、逸盛大化、嘉興石化、寧波石化、漢邦石化及福化工貿，預計歲修時間 10-30 天不等，合計檢修產能達 1,405 萬公噸，而下游聚酯絲廠第二季有 140 萬公噸新產能開出，供需狀況將略顯吃緊，市場預期，PTA 短線上有機會向上攀升。

法人認為，中國 PTA 供需出現缺口，將帶動第二季 PTA 國際行情上漲，PTA 的價差也有望進一步擴大，有利於台廠遠東新 (1402) 石化部門毛利率上升。

遠東新石化部門 PTA 產能 160 萬噸 (100 萬噸台灣、60 萬噸上海)，今年上半將年擴增至 260 萬噸 (年增 62.5%)，主要是台灣廠將新增 150 萬噸新產能，同時淘汰舊產能 50 萬噸，因此，上半年將淨增加 100 萬噸，新生產線運作後，遠東新 PTA 廠效率也有望提升。

此外，法人分析，遠東新第二季進入瓶用聚酯旺季，全球瓶用聚酯粒廠 M＆G、JBF 產線停工，且日本課徵大陸瓶用聚酯粒反傾銷稅達 35% 至 54%，日瓶用聚酯粒訂單轉向南韓和台灣，加上中國禁廢令，聚酯報價去年底起漲，預期今年接單量增價漲，營運將出現高峰。

『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』