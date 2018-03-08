PTA今年獲利空間大於去年 台化可望直接受惠

經過去年的產業重整，部分 PTA (純對苯二甲酸) 閒置產能陸續重啟，但目前開車狀況仍不順利，加上全球 4% 產能確定永久關閉，將使今年市場不再有潛在供給，法人認為，PTA 今年供給預期為平衡偏緊狀態，獲利可望較去年佳，其營收占比達 14% 的台化 (1326-TW) 後市展望相對樂觀。

PTA 過去 5 年在中國業者積極擴產下，市場供給過剩，使利差狀況不佳，不過，目前庫存已消化得差不多，且 PTA 產業去年面臨產能重整，占全球產能 14% 的閒置產能中，有 4% 確定永久關閉，法人指出，潛在供給消失是 PTA 供需結構轉佳的關鍵因素，也使 PTA 產業集中度顯著提升。

至於另外 10% 閒置的產能，法人表示，其中包括中國翔鷺石化與華彬石化的產能，據悉，翔鷺石化目前年產能為 615 萬噸，其中 300 萬噸已於去年底重啟，而華彬石化重啟的產能則是 140 萬噸，但兩者開車並不順利，此外，去年底投產的桐昆嘉興石化 220 萬噸 2 期新增產能，也受到空壓機故障等問題影響，投產狀況不佳，近期重啟與新增的產能可說是狀況不斷。

法人認為，PTA 去年下半年以來逐漸走出利差不佳的頹勢，今年在 PTA 潛在供給消失，加上重啟產能與新產能開車不順利之下，PTA 供給將處於平衡偏緊狀態，且利差空間會比去年好，台化營業利益可望提升，獲利展望樂觀。