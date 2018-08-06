〈水泥下半年看旺〉國產下半年看俏 Q3淡季不淡、Q4水泥價格入旺季看漲

中國水泥市場受惠於環保政策、錯峰生產等政策，上半年呈現量價齊揚的榮景，國產 (2504-TW) 統計，上半年中國水泥出貨量年增 3 成，金額年增 8 成；第 3 季雖有天候影響，但預估將呈現淡季不淡情況，第 4 季進入旺季，價格將再上漲，下半年表現將優於上半年。

國產表示，上半年中國大陸水泥市場表現非常好，呈現量價齊揚的情況，上半年大陸水泥出貨量近 100 萬噸，年增 3 成，出貨金額換算成新台幣則達 142 億元，年增 8 成。

國產指出，在中國預拌混凝土部分，數量約持平，但出貨金額年增 2 成，代表在價格上也是呈現上漲；今年上半年受惠於中國水泥及預拌混凝土表現亮眼，將挹注業外收益的成長。

國產認為，由於中國大陸錯峰生產及嚴查環保政策，有助水泥價格穩定，第 3 季預期將呈現淡季不淡的表現，受到天候因素的影響，以往第 3 季表現較淡，價格也會下跌，但今年在政府政策及業者減產保價的共識下，價格不跌。

國產表示，中國大陸基礎建設及公共建設多，帶動對水泥的需求，第 3 季價格不跌止穩，進入第 4 季旺季後，價格將可望再往上漲，下半年的表現將比上半年好，有助挹注下半年的獲利表現。

法人看好國產第 3 季包括福建水泥廠、及位於長三角的 6 個預拌混凝土廠獲利成長可望上看 2 位數；去年蘇州拌混凝土營收年增 18.21%、福建水泥廠年增 32.61%，預估今年可望倍數成長。