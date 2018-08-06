〈水泥下半年看旺〉國產下半年混凝土需求看俏 全年出貨估成長1成

前瞻計畫推升水泥及混凝土的需求，國產 (2504-TW) 上半年預拌混凝土出貨量達 325 萬立方米，年增 1 成，金額則年增 6%，除公共工程、基建需求，成長動能還來自近年積極推動的安心建材履歷效益顯現，國產預估，今年混凝土出貨目標定 630 萬立方米，年增 5%，法人則是看好可望年增 1 成以上，下半年對預拌混凝土的需求會更加明顯，另外，中南部房地產市場較北部活絡，預期需求成長也會比北部多。

國產統計目前已有 700 家營建公司加入，儘管國內景氣復甦不明顯，上半年混凝土出貨量的成長較金額成長幅度略高，代表價格在市場競爭下仍處於下跌的情況，但是受惠前瞻計畫啟動，公共工程、基建帶動需求持續增溫，下半年需求將更明顯。

國產近年配合雲端科技，建置國產安心建材履歷，目前全台已經有超過 700 家的營建公司加入，國產指出，包括台北市最新落成的第二高樓南山廣場、世界九大城市地標陶朱隱園、台中國家歌劇院、高雄世運主場館、興建中的花蓮艾美酒店、還有台積電 (2330-TW) 等許多智慧科技廠辦，都採用國產混凝土。

國產汐止、台北、基隆廠廠長施朝耀強調，在廠區調配管理到位、具備高供應量能力下，不僅能在短時間進行大型科技廠與建案大量澆築作業，也研發出高強度、清水模、防水抗滲等高端混凝土。

他表示，20 年前興建的國震中心，就是使用國產的混凝土，因為該中心設有地震模擬試驗室，致力於地震工程研究，建築物本身就需要達到最高的制震能力，國產完成當時相當具有代表性的公共工程；新近承接的公共工程還有台大醫學院附設醫院癌醫中心、政大圖書館等。

在科技大廠建案方面，國產表示，特性是在短時間內要大量的同步進行澆築，所以整體資源管理要到位，目前供應的科技大廠有台積電、華碩 (2357-TW)、和碩、聯發科 (2454-TW) 等。

受惠國內前瞻計畫持續推動，拉升對預拌混凝品的需求，業界預估今年約可增加 350-500 萬立方米，國產今年上半年國內混凝土的出貨量成長 1 ，國產預估，今年混凝土出貨目標 630 萬立方米，年增 5%；法人認為，今年第 3 季在天候影響下約持平，第 4 季進入旺季，預估下半年表現將優於上半年，全年出貨年增率上看 1 成。