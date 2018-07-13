非法棄置廢棄物？達能喊冤稱均付費委託合格業者處理並開立證明

針對涉及傾倒含銅切削液遭罰一事，達能 (3686) 提出聲明，生產製造過程所生之事業廢棄物，皆依法委託合法清除處理業者進行清運及處理，油泥廢棄物中過濾回收切削液油亦由公司付費買回，予以再利用投入製程，剩餘之油泥則由處理業者依其處理執照規定之流程完成處理後，再委託最終處理業者進行合法掩埋。達能說明，民國 99 年至 101 年間油泥廢棄物進行回收再利用之過濾技術在尚未成熟，與過濾技術業者、處理業者進行過濾回收技術開發，顧及過濾技術業者之營業秘密，由處理業者收受廢棄物後應盡之處理責任、以及合乎法律規定之前提下，由過濾技術業者進駐處理業者廠區，處理業者的監督管理下進行油泥之過濾，所製得之切削液由公司購回投產；過濾後之油泥則接續由處理業者依法進行廢棄物處理，以及降低廢棄物掩埋對土地造成之負擔之多重效益。



達能每一筆廢棄物之清運處理，皆付費委由合法處理業者處理，並追蹤直至收受處理業者開立之妥善處理證明，詎料因過濾後之油泥中含有其他有價值之成分，該處理業者一方面收受處理費用並開立妥善處理證明，讓達能誤信廢棄物已經依法處理完畢，另一方面卻在未告知情況下，未經處理將過濾完畢之油泥另外售予他人，以利自油泥進行回收，就此部分，已委任律師研議案情，亦將追究相關業者之責任。



生產製造過程所生之事業廢棄物，皆依法委託合法清除處理業者進行清運及處理，並詳實向所在地環保局進行申報，相關書面記錄皆有清運聯單、妥善處理證明可資證明。

