威脅封鎖霍爾木茲海峽還不夠 伊朗提前在波斯灣舉行年度軍演

美伊關係日趨緊張之際，伊朗國家通訊社 IRNA 報導稱，伊朗革命衛隊周日證實，伊朗上周四起在波斯灣地區開展了一場「成功的」大型軍事演習，旨在對抗敵人「潛在的威脅」。周一亞市早盤，布蘭特原油期貨下跌。

值得注意的是，伊朗此次軍演是其年度計劃的一部分，但執行時間較原計劃明顯提前，往年一般安排在秋季。且軍演時機非比尋常，恰巧處於美伊兩國互相狂打口水戰之時。

美國媒體認為，伊朗此番加快軍演進度，主要目的是為了展示其封鎖霍爾木茲海峽的能力。而 IRNA 援引伊朗革命衛隊發言人 Ramezan Sharif 的話稱，此次演習的目的是為了控制及確保國際航道的安全。

霍爾木茲海峽是全球原油運輸的交通要道之一，全球約五分之一的石油需要經過波斯灣，被視為西方原油的「海上生命線」。

此前，伊朗多次威脅美國，稱如果美國切斷伊朗的石油出口，伊朗將封鎖霍爾木茲海峽，阻斷中東地區的海上石油運輸。

對此，美國國防部長馬蒂斯上月底強硬回應稱，伊朗威脅要關閉霍爾木茲海峽，他們在過去也曾這樣做過。很明顯，這將是對國際航運的攻擊。「國際社會將採取一切手段重新開放這一航道。」

伊朗上一次封鎖霍爾木茲海峽是在上世紀 80 年代與伊拉克的兩伊戰爭期間。

上周五，新華社報導稱，美軍中央司令部發言人比爾 · 厄本當天在一場記者會上說，美方獲悉伊朗在海灣、霍爾木茲海峽和阿曼灣的海上軍事活動增多。

新華社還援引 CNN 報導稱，伊朗伊斯蘭革命衛隊已集結大約 100 艘艦船，包括多艘可以快速行動的小型船隻。空軍和陸軍多支部隊同樣將參演，包括海岸導彈防禦部隊。

路透社 8 月 1 日援引一些美方官員的話報導稱，美國正加大對伊朗經濟和外交施壓力度，但不會動用軍事手段。

周一，布蘭特油價亞市早盤跌 0.19%，交投於 73 美元 / 桶一線。WTI 原油逼近 69 美元 / 桶。上周 WTI 原油周線幾乎持平，此前曾連續四周收陰。

美國將在 11 月將對伊制裁擴大至伊朗石油出口，屆時預計將產生明顯供應缺口。不過，沙烏地阿拉伯、俄羅斯等其他主要產油國正在增加石油產量，希望以此彌補伊朗留下的缺口。