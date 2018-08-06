比特幣過去1周跌逾12% OKEx回滾機制再遭市場抨擊

比特幣價格上週大跌，由 8000 美元上方急速挫至 7500 美元附近，週末期間更一度跌破 7000 美元下方。在這波起跌後，OKex 交易所一筆巨額期貨單遭到清算，影響市場的信心，加劇了整週的跌勢。

比特幣週一 (6 日) 由低點回彈，至 7130 美元附近，儘管 24 小時上漲 2.8%，7 天跌幅仍超過 12%。

比特幣過去一週大跌 (圖表取自 coindesk)

總部設在香港的交易所 OKEx 上週五公告，一位香港客戶以價值約 4.6 億美元買進美元 / 比特幣期貨多單，交易所要求部分平倉以減少風險，但遭到拒絕。隨後在比特幣價格下跌後，客戶被強制平倉清算。

交易所被迫注入 2500 枚比特幣，約合市值 1800 萬美元到保險基金中，幫助降低對客戶的影響，但依舊有約 900 萬美元的損失無法補足。交易所因此啟動了「社會化回滾 (socialized clawbacks)」機制，也就是說，交易所由獲利交易者那裡提取相同百分比的利潤，用於支付清算價格與結算價格之間的差額。意味著獲利的交易者損失了約 18% 的未實現獲利。

期貨大單引起市場動盪

這並不是 OKEx 首度採取「回滾」，但此次金額龐大仍引起爭議。交易所強調，公司一直努力優化風險管理系統，但有惡意謠言指責交易所操縱強制清算系統，這並非事實。市場上大多數類似的價格變動，都是由強制清算的結果。OKEx 表示，會再改變其保證金體系以及結算程序，避免「回滾」出現的頻率。

加密貨幣交易公司 Amber AI Group 共同創辦人 Tiantian Kullander 表示，「回滾」是加密貨幣交易所特有的機制，但是讓客戶被迫承擔損失，是非常奇怪的設計。

另有分析認為，比特幣週末的跌勢，來自星巴克明確表示，將不會接受比特幣或其他加密貨幣支付。

在週五早前，紐約證交所營運商 ICE 宣布，計畫創建新的數位貨幣平台及生態，稱為「Bakkt」，包括微軟、星巴克、BCG 等知名企業加盟。外界原本解讀有望在星巴克使用加密幣，但隨即被否認。