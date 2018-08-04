蘋果的大挑戰：與它相比 突破兆美元市值只是小目標

隨著蘋果公司突破 1 兆美元市值，交易員們紛紛發出疑問，此數值是否會為蘋果此後的發展帶來新的挑戰，尤其是蘋果還有數百億美元的股票庫藏股計劃。

彭博分析師 Michael Regan 則表示，雖然 1 兆美元是一個不錯的成績，而這個數字是否會讓投資者對接下來的投資猶豫不決還有待商榷，且還有另一個「阻礙」更值得人們關注。

Regan 認為，蘋果在整個股票市場中的市占率不斷增加，目前占標普 500 大盤指數比重達 4%，但能否長期站上此水平線，才是蘋果正的挑戰：

考慮到積極的基金經理人可能不太願意增持已經如此『巨大』的股票，維持超過 4% 的占比數值將是一個更大的挑戰。

另外一個原因是，不論是對沖基金，共同基金，養老基金，還是央行，都已長期持有蘋果股票，也意味著蘋果除公司庫藏股「利多」外，已無所剩。

值得注意的是，蘋果其實曾在 2012 年的大部分時間裡維持了超過 4% 的標普 500 大盤指數占比，但在隨後的幾年中，它的表現黯然失色，均未能跑贏大盤。

華爾街見聞在稍早的文章中還提到，從 iPhone X 的價格貢獻來看，蘋果終於成為美股首個進入兆行列的公司，其實是得益於全社會的通貨膨脹。

財經部落格 Global Macro Monitor 分析認為，如果不是通膨的支撐，iPhone 產品銷量年增率增長只有可憐的 0.67%。

1 兆市值成就達成，也引發市場對股市泡沫的擔憂，亞馬遜、谷歌母公司 Alphabet、微軟的市值都超過 8000 億美元。DataTrek Research 聯合創始人 Nicholas Colas 就認為，蘋果的市值里程碑，顯現了股市高度不平衡。

8 月 2 日美股收盤，蘋果上漲 2.92%，報 207.39 美元，創收盤歷史新高，標誌着蘋果成為現階段全球首個兆美元市值的上市公司。

蘋果 CEO 庫克於當日盤後向超過 12 萬名蘋果員工發布內部備忘錄表示，市值跨越兆美元大關是個重要的里程碑，值得自豪。但市值不是公司成功最重要的衡量標準，應該聚焦於產品、消費者和公司價值觀。

『新聞來源／華爾街見聞』