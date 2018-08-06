[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/08/03 107/08/02 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.38000 34.35000 1.03000 2.99854 元大全球農業商機基金 17.41000 17.03000 0.38000 2.23136 元大富櫃50基金 14.05000 13.75000 0.30000 2.18182 安聯全球農金趨勢基金 9.77000 9.58000 0.19000 1.98330 元大店頭基金 9.54000 9.37000 0.17000 1.81430 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 37.29000 36.65000 0.64000 1.74625 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.16000 13.92000 0.24000 1.72414 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.11000 15.84000 0.27000 1.70455 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 23.13000 22.75000 0.38000 1.67033 兆豐國際國民基金 23.45000 23.08000 0.37000 1.60312 元大多福基金 57.98000 57.07000 0.91000 1.59453 元大台灣50單日正向2倍基金 40.15000 39.52000 0.63000 1.59413 宏利臺灣股息收益基金 28.90000 28.45000 0.45000 1.58172 富邦NASDAQ-100基金 30.93000 30.45000 0.48000 1.57635 元大2001基金 66.74000 65.73000 1.01000 1.53659 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.50520 10.35440 0.15080 1.45639 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.17110 9.03950 0.13160 1.45583 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.69000 8.57000 0.12000 1.40023 兆豐國際第一基金 13.77000 13.58000 0.19000 1.39912 瀚亞美國高科技基金 27.12000 26.75000 0.37000 1.38318 兆豐國際電子基金 27.14000 26.77000 0.37000 1.38214 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.15000 11.00000 0.15000 1.36364 元大標普500單日正向2倍基金 34.25000 33.79000 0.46000 1.36135 國泰科技生化基金 37.50000 37.01000 0.49000 1.32397 新光店頭基金 26.88000 26.53000 0.35000 1.31926 統一龍馬基金 75.22000 74.27000 0.95000 1.27912 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.25000 21.97000 0.28000 1.27447 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.53000 14.35000 0.18000 1.25436 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 20.53000 20.28000 0.25000 1.23274 國泰國泰基金台幣I級別 24.88000 24.58000 0.30000 1.22050 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------