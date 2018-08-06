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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/08/03  107/08/02 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       35.38000   34.35000   1.03000    2.99854
元大全球農業商機基金                                             17.41000   17.03000   0.38000    2.23136
元大富櫃50基金                                                   14.05000   13.75000   0.30000    2.18182
安聯全球農金趨勢基金                                              9.77000    9.58000   0.19000    1.98330
元大店頭基金                                                      9.54000    9.37000   0.17000    1.81430
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 37.29000   36.65000   0.64000    1.74625
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      14.16000   13.92000   0.24000    1.72414
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            16.11000   15.84000   0.27000    1.70455
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      23.13000   22.75000   0.38000    1.67033
兆豐國際國民基金                                                 23.45000   23.08000   0.37000    1.60312
元大多福基金                                                     57.98000   57.07000   0.91000    1.59453
元大台灣50單日正向2倍基金                                        40.15000   39.52000   0.63000    1.59413
宏利臺灣股息收益基金                                             28.90000   28.45000   0.45000    1.58172
富邦NASDAQ-100基金                                               30.93000   30.45000   0.48000    1.57635
元大2001基金                                                     66.74000   65.73000   1.01000    1.53659
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.50520   10.35440   0.15080    1.45639
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.17110    9.03950   0.13160    1.45583
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.69000    8.57000   0.12000    1.40023
兆豐國際第一基金                                                 13.77000   13.58000   0.19000    1.39912
瀚亞美國高科技基金                                               27.12000   26.75000   0.37000    1.38318
兆豐國際電子基金                                                 27.14000   26.77000   0.37000    1.38214
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        11.15000   11.00000   0.15000    1.36364
元大標普500單日正向2倍基金                                       34.25000   33.79000   0.46000    1.36135
國泰科技生化基金                                                 37.50000   37.01000   0.49000    1.32397
新光店頭基金                                                     26.88000   26.53000   0.35000    1.31926
統一龍馬基金                                                     75.22000   74.27000   0.95000    1.27912
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       22.25000   21.97000   0.28000    1.27447
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      14.53000   14.35000   0.18000    1.25436
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金            20.53000   20.28000   0.25000    1.23274
國泰國泰基金台幣I級別                                            24.88000   24.58000   0.30000    1.22050
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