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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月03日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         13079         0    2344   華邦電                 -4603     -8953  
2409   友達                    7172    161460    00632R 元大台灣50反1          -2782         0  
2891   中信金                  5259    -35396    00743  國泰中國A150           -2458     -2458  
00677U 富邦VIX                 5114         0    0056   元大高股息             -2395    -26303  
2885   元大金                  4786     20666    2883   開發金                 -2341    -12819  
3481   群創                    3910     12796    2408   南亞科                 -2326    -15651  
2371   大同                    3396     19146    2014   中鴻                   -2141      4414  
2303   聯電                    3290    -17586    006204 永豐臺灣加權           -1987         0  
00739  元大MSCI A股            2496     15472    2313   華通                   -1902     -3074  
00633L 富邦上証正2             2480         0    1101   台泥                   -1710    -44521  
006205 富邦上証                1747         0    00672L 元大S&P原油正2         -1500         0  
00655L 國泰中國A50正2          1740         0    2892   第一金                 -1389     -7309  
2882   國泰金                  1649     -2078    2886   兆豐金                 -1380    -14234  
00639  富邦深100               1522      4964    2888   新光金                 -1313    -23065  
2352   佳世達                  1391       300    1314   中石化                 -1256      8014  
2337   旺宏                    1339        16    2383   台光電                 -1228       590  
2448   晶電                    1295      1493    2027   大成鋼                 -1105      2038  
2834   臺企銀                  1287    -10648    3026   禾伸堂                  -919     -1508  
6176   瑞儀                    1063      3247    2474   可成                    -882      -336  
5880   合庫金                  1060      7379    0059   富邦金融                -777        16  
00636  國泰中國A50             1009      5083    2377   微星                    -767     -6647  
2002   中鋼                     915     30053    6120   達運                    -738     -1866  
6153   嘉聯益                   804      1807    3504   揚明光                  -719       509  
00737  國泰AI+Robo              689       621    2449   京元電子                -675     -3237  
2340   光磊                     627     -2554    2376   技嘉                    -638     -5930  
5871   中租-KY                  614       296    4904   遠傳                    -634     -5545  
00635U 元大S&P黃金              587         0    4938   和碩                    -624      4682  
2323   中環                     581      -595    3702   大聯大                  -522      -256  
2379   瑞昱                     537       868    2880   華南金                  -510     -5486  
9945   潤泰新                   482       906    2610   華航                    -485     -5592  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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