[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧08月03日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 13079 0 2344 華邦電 -4603 -8953 2409 友達 7172 161460 00632R 元大台灣50反1 -2782 0 2891 中信金 5259 -35396 00743 國泰中國A150 -2458 -2458 00677U 富邦VIX 5114 0 0056 元大高股息 -2395 -26303 2885 元大金 4786 20666 2883 開發金 -2341 -12819 3481 群創 3910 12796 2408 南亞科 -2326 -15651 2371 大同 3396 19146 2014 中鴻 -2141 4414 2303 聯電 3290 -17586 006204 永豐臺灣加權 -1987 0 00739 元大MSCI A股 2496 15472 2313 華通 -1902 -3074 00633L 富邦上証正2 2480 0 1101 台泥 -1710 -44521 006205 富邦上証 1747 0 00672L 元大S&P原油正2 -1500 0 00655L 國泰中國A50正2 1740 0 2892 第一金 -1389 -7309 2882 國泰金 1649 -2078 2886 兆豐金 -1380 -14234 00639 富邦深100 1522 4964 2888 新光金 -1313 -23065 2352 佳世達 1391 300 1314 中石化 -1256 8014 2337 旺宏 1339 16 2383 台光電 -1228 590 2448 晶電 1295 1493 2027 大成鋼 -1105 2038 2834 臺企銀 1287 -10648 3026 禾伸堂 -919 -1508 6176 瑞儀 1063 3247 2474 可成 -882 -336 5880 合庫金 1060 7379 0059 富邦金融 -777 16 00636 國泰中國A50 1009 5083 2377 微星 -767 -6647 2002 中鋼 915 30053 6120 達運 -738 -1866 6153 嘉聯益 804 1807 3504 揚明光 -719 509 00737 國泰AI+Robo 689 621 2449 京元電子 -675 -3237 2340 光磊 627 -2554 2376 技嘉 -638 -5930 5871 中租-KY 614 296 4904 遠傳 -634 -5545 00635U 元大S&P黃金 587 0 4938 和碩 -624 4682 2323 中環 581 -595 3702 大聯大 -522 -256 2379 瑞昱 537 868 2880 華南金 -510 -5486 9945 潤泰新 482 906 2610 華航 -485 -5592 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股