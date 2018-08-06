汽車事業貢獻 劍麟Q2獲利大增逾60% 上半年每股賺3.09元

劍麟 (2228) 公布第二季合併營收為 10.57 億元，年增 3.83%，稅後淨利 1.37 億元，年增 61.32%，每股盈餘為 1.8 元。累計上半年合併營收為 20.66 億元，年減 5.38%，稅後淨利 2.34 億元，年增 11.48%，每股盈餘為 3.09 元。劍麟指出，雖第二季仍受清明及五一長假而工作天數較少、展示架銷售表現減緩等因素影響，但在每車安全配件規格滲透率提升趨勢明確下，帶動汽車安全相關零組件的銷售，貢獻第二季汽車事業部營收年增 7.63%，亦使第二季整體毛利率及營業利益率分別繳出 28%、14% 的成績。



展望下半年，劍麟表示，看好汽車事業部營運將有機會優於上半年的成長表現。雖第三季為汽車產業傳統暑休淡季，但受惠於品牌車廠在新車安全配件的標準配備規格持續提升，加速導入新技術的趨勢明確，有助於汽車安全零組件成長率優於整體新車銷售市場，創造劍麟旗下主力安全零件產品在未來持續有優於市場平均的成長力道。



由於不同品牌車廠新車款所需要的安全零組件皆有不同設計規格，劍麟保持與新舊客戶共同開發新產品、新技術應用等的穩定合作關係，同時透過自動化 (智能化) 培養技術及人才、導入自動化設備降低成本，提高品質可靠度、產品附加價值率等，也為滿足客戶量產排程時間所需，致力於擴建新廠及新增產線，可望隨著主要客戶備貨力道增溫不變下，持續維持公司高度的產能利用率及訂單能見度，並推升集團未來整體毛利率及獲利表現持續成長。