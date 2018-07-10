劍麟第二季營收及獲利雙成長 擬赴波蘭設新廠

劍麟 (2228)6 月合併營收為 3.37 億元，受到展示架銷售表現減緩，致使 6 月營收較上月持平；受惠汽車事業部營收比重持續增加，帶動第二季合併營收達 10.57 億元，不僅較第一季成長 4.81%，亦較去年同期成長 3.77%。劍麟表示，第二季雖受清明及五一長假、致使工作天數較少等因素影響，但受惠於品牌車廠持續將主動及被動式安全系統技術不斷升級，且平均每車安全配件滲透率不斷提升的趨勢明確下，劍麟旗下汽車主力安全產品包括安全氣囊充氣器殼體、預縮式安全帶精密導管、轉向系統等皆有良好的銷售表現，帶動第二季營收繳出年增、季增雙成長的成績。



劍麟表示，未來隨著主要客戶對汽車安全零組件產品的拉貨力道持續提升，將有助於汽車事業部營收比重持續攀升，創造公司訂單能見度及產能利用率保持在一定的水準之上，並對整體營運帶來正面的挹注。



劍麟指出，公司多年掌握與全球主要一階 (Tier 1) 供應商針對汽車安全零組件產品最新技術應用共同研發設計及量產技術，並以產品高品質、量產技術高穩定度、高良率的好口碑深得主要客戶的信任及青睞，因此今年初順利切入新客戶及既有客戶之新訂單行人保護裝置零件、新款避震器等產品加入量產出貨，可見劍麟與主要客戶的緊密合作關係，劍麟也期能複製此成功模式爭取更多新訂單合作機會，在主要客戶的拉貨力道穩定增溫不變下，新客戶及新產品雙引擎動能推進，將貢獻汽車事業部長期穩定的成長動能。



展望第三季，劍麟指出，雖即將進入第三季汽車產業傳統暑休淡季，但受惠於各品牌車廠將新車應用更多行車安全相關技術升級，且從高階車款持續往一般房車的滲透率逐年提高，無虞提供劍麟旗下汽車事業部有利的發展環境，有助於再提升高水位的訂單能見度，再者，劍麟亦隨著主要客戶在地化生產需求擴增生產基地及新增產線，包括台灣南投及中國湖洲兩大生產基地導入自動化設備、新增產線設置，以及前進波蘭設立新廠等，可望在新產能的挹注、生產效率提升、人力成本降低等效益逐步地展開下，推升集團未來整體毛利率及獲利。