英鎊靠週五宏觀數據逆轉 分析師：數字需夠強勁

近期陷入困境的英鎊需要一定數量的正面數據，來幫助它再次走強。本週關鍵的英鎊數據包括週五 (10 日) 即將公布的 GDP、工業生產、及貿易數據。

上週雖然英國央行升息，但投資人大多專注於央行總裁 Mark Carney 的「高幾率」直接脫歐言論，使英鎊週五 (3 日) 兌美元也在 7 週內首次失守 1.3 美元水位。

週日 (5 日) 英鎊兌美元來到 1.30 美元。

英鎊兌美元日線趨勢圖 / 圖：xe

上週五 (3 日) 英鎊一度跌至 1.2976 美元，創下 7 月 19 日以來的最低點。英鎊兌美元匯率連續第 4 週下跌，也是自 2015 年 1 月以來的最長連跌。

即使花旗 Citigroup (C-US) 的經濟驚險指數 (Economic Surprise Index，ESI)，也就是衡量經濟數據是否超過或低於分析師預期，上週達到了自 2 月份以來的最高水平，還是無法「拯救」英鎊的跌幅。

ING Groep 外匯策略師 Viraj Patel 表示，英國的宏觀數據需要夠正面，才可將英鎊市場擺脫低迷。該銀行的經濟學家預測 GDP 數據為 0.5%，如達標有望提供英鎊「一個支撐」。

Patel 認為近期英鎊的風險較高，第 3 季度應持續兌美元走低，到 1.27 美元至 1.28 美元之間。

投資者將焦點轉向週五 (10 日) 的各項數據，包含 GDP、工業生產、及貿易數據。彭博分析師預測英國第 2 季度經濟增長為 0.4%，但英國脫歐的發展以及美中貿易戰升級可能會阻礙任何英鎊的收益。

英鎊兌歐元

儘管上週英鎊兌美元失利，但似乎兌歐元持平。在英國央行升息的訊息發布後，雖然一度飆升至 1.1287 歐元，但最後還是回落至 1.1240 歐元水位。

上週的歐元區 CPI 及 PPI 因數據較預期的強勁，使投資人看好歐元的基本面。但因歐元區的 GDP 及 PMI 數據較差，外界對歐元區第 3 季不太看好。

IHS Markit 總監 Rob Dobson 認為，7 月份宏觀數據顯示歐元區經濟成長減緩，如持續下去，下一季應不會與第 2 季的 0.3% 差太多。