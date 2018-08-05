〈股王營收表現優〉營收成長力道加溫+蘋果股價創新高 蘋概股股價將奮起

股王大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布 7 月營收突破 50 億元大關，以 53.29 億元，創 8 個月以來新高，月增 18.22%，年增 19.57%，加上蘋果 (AAPL-US) 股價頻頻創高，證券分析師黃漢成及簡伯儀都看好，在雙重因素帶動下，台股蘋概股後續表現看俏。

黃漢成指出，由於大立光營收表現佳，有助帶動包括華通 (2313-TW)、鴻海 (2317-TW) 及和碩 (4938-TW) 等蘋果相關個股股價表現，尤其是近期漲勢落後個股。

簡伯儀則認為，大立光 7 月營收竄起，代表蘋果今年新機生產作業啟動，率先由手機上游鏡頭產品拉貨，加上蘋果股價突破 200 美元創新高，有助台蘋概股奮起。

黃漢成看好，大立光 7 月營收升溫，估 8 月營收將改寫去年 11 月創下的 56.16 億元歷史新高紀錄，且業績將逐月成長到 11 月，第 3 季毛利率將可望維持第 2 季的 68.61% 之上的水準。而亞系外資先前則預估大立光第 3 季營收將達到 172 億元，季增 4 成，年增 15%。

除大立光的業績面之外，大立光將於 8 月 16 日除息 72.5 元，黃漢成指出，目前大立光在蘋果拉貨題材挹注下，股價將高檔震盪，不過後續有二個壓力，一是多頭恐會利用營收題材利多調節持股，二是除息在即，股價仍有棄息賣壓。

本周將除息的被動元件廠華新科 (2492-TW) ，近日也受到外資棄息賣壓湧現影響下，股價表現弱勢。

大立光股價 8 月 3 日收在 5130 元，較前一交易日上漲 125 元或 2.5%，三大法人全部站在買方，成交量 411 張，合計買超 32 張。