王品一星莆田8月進軍高雄開第七店 鎖定家庭、商務聚餐客

王品 (2727) 集團旗下代理米其林一星中餐品牌─「PUTIEN 莆田」宣布，將於 8 月 6 日跨過濁水溪進軍南台灣，正式插旗高雄。王品表示，「PUTIEN 莆田」陸續於台中、桃園、新竹、基隆等地展店，七月剛在新北市蘆洲開出全台第六店，旋即八月上旬進駐高雄開立第七店。王品指出，莆田七店鎖定左營區自由三路，與同為米其林品牌的鼎泰豐、添好運位在同一商圈，「PUTIEN 莆田」的進駐，瞬間成為米其林星星最密集的饕客天堂。



王品提到，莆田高雄自由店提供寬敞用餐環境，共 148 席，大片落地窗設計，穿透性佳，寬闊的視覺感，設計沿襲莆田時尚的新加坡南洋風格，營造南洋氛圍，目標客群則鎖定家庭與商務聚餐，提供傳統莆田道地手工菜料理與新加坡南洋創意料理，平均客單價為 600~700 元。