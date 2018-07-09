餐飲業淡季不淡 瓦城Q2營收單季次高 王品重回正成長

餐飲集團陸續公布 6 月業績淡季不淡，瓦城 (2729-TW) 6 月合併營收 3.61 億元，月減 1.32%，但年增 14.16%，第 2 季營收達 10.56 億元，年增 4.99%，創單季次高紀錄；而王品 (2727-TW) 營收為 13.15 億元，月減 8.08%，年增 9.51%，單季營收終於回復正成長至 40.4 億元，年增 6.68%。

瓦城上半年合併營收 21.26 億元，年增 3.62%，創同期新高，維持穩健成長態勢，展望後市，瓦城預計將旗下兩大品牌「大心新泰式麵食」和「非常泰概念餐坊」進入中國市場， 持續加快中國餐飲布局腳步。

瓦城在台則搶進多元通路型態，除一線百貨店點，也進入人口密集社區核心商圈，深化布局密度，5 月底起增開 2 家「瓦城 Express」，7 月「大心新泰式麵食」也進駐家樂福新店店和內壢店，藉此引進更多家庭新客群。

另一方面，全台最大湘菜品牌「1010 湘」也進入新北市中和區商業辦公核心基地展店，成當地商業聚餐的另一個熱門選項。

瓦城指出，第 3 季將開出 8 個新據點，全年合計共開 22 家新店點，並將推出第 7 個新品牌，成長動能無虞。

此外，瓦城在中國布局速度較以往更快，目前中國共有 7 家店，分別是瓦城泰國料理 5 家、大心 1 家和十食湘 1 家，其中大心預計年底在上海開設海外 2 號店，非常泰也將首次進入上海，在全新指標性商場凱德晶萃廣場開出。

王品方面，台灣事業群歷經 3-4 月 25 周年集團加碼行銷，營收動能逐漸回穩，6 月營收 7.5 億元，年增 10.62%；而大陸事業營收 5.6 億元，年增 8.06%，主要受惠於新品牌開出。

展望後市，王品旗下沐越在古亭商圈開出第 2 家店，莆田和既有品牌藝奇 7 月聯手進入新北蘆洲，莆田最快於 8 月將首度前進高雄；平價鉄板燒新品牌禾樂目前處在試營運階段，預計集團在暑期期間至少開出 7 家新店。