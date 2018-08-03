蘋果市值突破1兆美元 蘋概股反彈 大立光股價重回月線之上

蘋果公司 (APPLE) 為首家市值突破 1 兆美元的美國上市公司，激勵今天蘋果概念股走勢，其中大立光 (3008) 守穩 5000 元大關並站回月線支撐，股價呈現走揚態勢。綜合外媒報導，蘋果公司股價在美國時間 2 日盤中一度上漲 2.8%，股價到每股 207 美元，成為首家市值突破 1 兆美元的美國上市公司。截至收盤，蘋果股價勁揚 2.9%，收在 207.39 美元，維持市值 1 兆美元企業的地位。而今年也是蘋果公司旗下的 iPhone 手機上市第 10 年。



今天蘋果概念股大多維持盤上走揚，股王大立光儘管昨天一度跌破 5000 元大關，但多頭企圖明顯。大立光預計 8 月 16 日除息，配發 72.5 元現金股利，光是現任董事長林恩舟、執行長林恩平和前董事長林耀英三人的持股來看，就有 9.17 億元股息入帳。



大立光預計 5 日公佈 7 月營收數字，林恩平在之前的法說會指出，7 月份營收會比 6 月好，而 8 月又會比 7 月好，從產能利用率來看，目前都是滿載階段，新的設備仍持續進駐中。