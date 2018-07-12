王品再推平價鐵板燒「禾樂」 年底前再展三家店

看好台灣鐵板燒料理商機，王品 (2727) 再推平價鐵板燒品牌─「禾樂」，主打台式鐵板燒，點餐型態以單主餐方式，價格帶落在 150~240 元間，王品事業處協理許雅淑表示，「禾樂」未來展店以商場、社區型街邊店為主，預計今年底前全台再展 3 家店，未來不排除開發外送服務，透過多樣化商模，滿足更多消費者的外食需求。禾樂首店選在桃園中壢家樂福中原店二樓商場，鄰近中壢交流道、中壢火車站和桃捷終點站環北站，位處中原商圈及火車站商圈。



王品表示，台灣的鐵板燒市場店家數每年以近 10% 幅度增加，王品在多品牌策略上採取縱向延伸，從夏慕尼新香榭鐵板燒、hot 7 新鐵板料理，到最便宜只要 150 元「禾樂」鐵板燒。王品指出，「禾樂」達 40 多種菜單選擇，附上兩款季節鮮炒時蔬及白飯，價格設定親民，店內備有 mini 吧，提供主廚每日例湯與特調冰沙飲品免費無限暢飲，提供消費者高 C/P 值的體驗。