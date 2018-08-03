19檔台股基金今年報酬逾2成 狂勝大盤3.9%漲幅

無畏美中貿易戰衝擊，台股基金今 (2018) 年來績效一路長紅，累計到 7 月底為止，平均報酬率達 9.9%，更有 19 檔台股基金報酬超過 2 成，遠勝加權指數 3.9% 的漲幅。法人表示，貿易戰風險未除，短線仍有震盪整理可能，但中期評估，進入電子業傳統旺季，業績題材股具表現空間，投資人不妨採取選股不選市，或定期定額台股基金方式，分批布局。

根據 Morningstar 統計，國內投信發行的台股基金，今年 1-7 月平均報酬率達 9.9%。其中，7 成 5 的基金績效打敗指數，不僅如此，包括：華頓台灣基金、復華中小精選基金、第一金創新趨勢基金等共 19 檔，報酬率都超過 2 成，表現相當突出。

若按類型區分，台股科技型基金今年來平均報酬率為 11.95%，居各類型之冠；店頭市場型、中小型平均績效也有 1 成以上，各為 11.09％、10.7%；其次是平衡型、一般型與大中華型，今年來平均報酬率分別有 9.59%、9.29% 和 8.36%。

第一金小型精選基金經理人陳思銘表示，台股 7 月初雖然受到美國對中國進口商品第一波課稅波及，一度在 5 日線之下震盪，但隨著股市自 6 月起提前反映並達滿足點後，市場情緒迅速平復，關注焦點轉向企業財報與法說會等基本面題材，吸引 3 大法人回頭買超，帶動權值股表態。

進入 8 月，電子業傳統旺季來臨，營收獲利等業績題材，將牽動股價走向。陳思銘認為，觀察重點有三：一是蘋果供應鏈，新機種拉貨動能是否如期啟動；二是供需缺口持續擴大的利基型產品，如：MOSFET；三是新技術與新應用題材的族群，包括：5G、AI 和汽車電子等。

不過，陳思銘也提醒，貿易戰風險尚未完全排除，股市短線還有震盪整理的可能，投資策略應掌握選股不選市原則，或透過定期定額的方式，分批布局台股基金，提高勝率。