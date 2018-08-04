〈鉅亨看世界〉日本的Y2K時刻

在進入 21 世紀前，千禧蟲是個眾人都不敢輕忽的問題，雖然最後它似乎沒有帶來太大的實質問題，但很重要的原因，在於人們為這個潛在的危機做了充足的準備。而現在，日本人可能要面對他們自己的千禧蟲危機。

明仁天皇在 1989 年，他父親過世後繼承了王位，年號「平成」。現年已經 84 歲的他，決定會在 2019 年 4 月 30 日正式退位。這將是日本多個世紀以來，首位天皇在生前退位，也代表著「平成」時代即將結束，皇太子德仁繼位之後，將會啟用新的年號。

據《衛報》報導，對 IT 部門來說，這使他們將面臨新的問題。

過去沒有先例

首先，平成年代幾乎包括了一整個網際網路年代，意思是，日本的系統幾乎從未處理過不同天皇年代切換的問題，這卻是日本傳統的紀元方式。另外，新的年號尚未公布，對於製作日曆與訂定國際標準的組織來說，還不知道會用什麼來取代。

這就是為何有人說，這是「日本的 Y2K 時刻」—Y2K 是「2000 年電腦問題」的縮寫。

工程師 Shawn Steele 在今年 4 月官方部落格文章指出，在使用日本紀元電腦系統的問題上，這很類似 Y2K，當時全球都注意到這個可能性，並研究解決方案。即使有這樣的準備，有些組織還是因為千禧年的過渡而遇上一些問題。

Steele 表示，幸運的是，這是個罕見的事件。但這也意味著，多數軟體還未經過測試，以確保它能夠在更長的時間內發揮作用。

微軟在 4 月發布了一個軟體更新，讓開發人員能夠測試，將紀元年代切換之後軟體會有何變化。Steele 指出，部分程式碼可能不會注意到，在過渡的年份，可能存在兩個不同的日本年號。如果他們因此要解析一個不會存在的日期，一些應用程式可能會崩潰。例如平成 40 年，可能指的是德仁繼位後的第 10 年。

官方機構均採日本紀元

日本事務專家 Anne-LéonoreDardenne，一些部門特別容易遇到這個困難，例如郵政服務、交通自動售貨機和銀行等。

年號改變可能帶來日本電腦使用的潛在危機 (圖: AFP)

他說，像是納稅、以及當地政府使用的「住民票」的印刷，還有從 ATM 取款。幾乎所有政府、公共機構和金融機構都使用日本紀元，因此必須克服這個困難。

Unicode 特別容易感受到這個問題的迫切，它是電腦科學領域裡的一項業界標準，將大部分的文字系統統一編碼、整理。由於日本電腦僅使用一個 character(字符) 來代表紀元，像是使用㍻，而不是「平成」。如果他們不知道新的紀元為何，明顯無法創出這個字。然而，Unicode 版本 12 將於明年 3 月初發布，而新年號要明年 2 月底才會公布，代表很可能趕不上這個時限。

Unicode 技術總監 Ken Whistler 表示，UTC 不能犯錯，也不能僅憑猜測預先做好編碼，因此時間壓力非常巨大。

其他處理方案

一些 1989 年以前的老電腦，以另一種方式解決紀元轉變的問題，就是他們並不真的改變紀元，因此，這些電腦還活在「昭和年代」。這些電腦認為，今年是昭和 93 年。這樣的電腦明年不會遇到狀況，但是當 2025 年時，也就是「昭和 100 年」，他們將因為年號到達 3 位數而面對新的危機。

為了爭取解決問題的時間，一些日本機構決定先沿用舊制來避免狀況。例如，今年 5 月，日本稅務機關宣布，他們考慮先繼續使用平成年號，以避免納稅時出現混亂。