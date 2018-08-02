沈榮津重申年底備轉容量率逾6% 將投162.5億強韌配電系統

連日來高溫，用電量激增，工商業界及民眾都高度關住電力供應問題，經濟部長沈榮津今 (2) 日親自出面說明，強調年底前供電穩定，預估備轉容量率超過 6%，保障不缺電，他同時宣布啟動「配電系統強韌計畫」，預計 5 年內投入 162.5 億元，推動線路設備更新汰換，今年目標減少 600 件停電。

沈榮津指出，在穩定供電措施上，在 6 月底前所有大修的機組都已歸隊；新機組包括大林 2 號機、通霄 2 號機與林口 3 號機如期併聯發電；另外，台電也會做好機組的保養跟維護，預估到年底整個備轉容量率逾 6%。

他表示，約 216 萬瓩的備轉容量，相當 4 部火力機組或是 2 部核能機組，萬一有臨時的事件發生時，可以保障不會缺電；今年在 3 大措施下，保證年底前將會穩定供電。

沈榮津同時宣布台電啟動「配電系統強韌計畫」，預計在 5 年內投入 162.5 億元，推動線路設備更新汰換，同時引入變壓器負載監測與故障顯示器等新科技設備，且對更新設備建立一條龍式「產品履歷」，目標今年停電減少約 600 件。

根據台電統計，全國停電件數逐年減少中，累計今年前 1 至 6 月停電件數 6294 件，較去年 6572 件減少近 300 件，與 5 年前 2013 年 8338 件相比，減少逾 2000 件、降幅近 25%。

台電指出，5 月起部分區域性停電事件影響機場、醫院等重要民生設施，雖然部分為施工挖損等外力造成，但提供穩定用電是不變使命，因此開啟「配電系統強韌計畫」，檢視 2015 年至今超過 5 萬筆停電數據，針對事故原因、影響用戶情形、故障區域、氣候、損壞設備種類與廠牌及使用時間等面向進行數據分析，積極強化配電線路系統、減少停電發生。

台電表示，配電系統強韌計畫將在 5 年內推動配電線路及二次變電所設備更新汰換、饋線自動化擴建，及智慧變電所建置等四大項目；其中，配電線路設備汰換將投資 58.2 億元，包括更新用來保護線路的老舊被覆線，預計至 2021 年更新線路可達 4612 公里，等同台灣環島近 5 圈，地下高壓電纜也將更新 1471 公里，更換全國老舊變壓器 (變電箱) 達 18 萬 5271 具和 7883 具高壓線路開關。

另外，強韌計畫特別強化配電系統源頭的「二次變電所設備汰換」，二次變電所主要將輸電端特高壓電力轉換為較低的電壓，供一般工商、民生用戶使用，可說是民眾用電的區域樞紐，其中，將更新 130 具變電所主變壓器、228 具裝甲開關箱，預估執行金額達 62 億元。

台電指出，為即時偵測停電突發事件，持續建置可監控線路狀況的饋線自動化開關，每年新增 400 具，截至 2017 年已設有 2 萬 3087 具，強韌計畫將再加快腳步，提升至每年增加 900 具，5 年計畫將投資 40 億元、新增達 4500 具。

台電也將投資 2.3 億元把 193 個變電所智慧化，更新智慧型電子裝置，可藉由數位資訊量測、運算、及監控功能提升長期供電品質。