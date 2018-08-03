羅尤美：留意利率上升風險 投資聚焦四大對沖策略

中美貿易戰進入持久戰，貿易協商消息續佔據媒體版面，同時反覆不定期的談判過程續干擾市場信心。不過市場相對卻忽視另一個風險─美債殖利率的上升，富蘭克林證券投顧副總經理羅尤美表示，在八月的第一個交易日，美債殖利率又再度突破 3.0%，利率的走升如同溫水煮青蛙般，持續且可能突然飆升的利率，將可能為市場帶來波動，並為投資組合帶來不確定性。

羅尤美表示，如果利率走升，債券自然會受到一些影響，股票可能感到壓力但仍表現不錯，但真正最有利的是對沖策略。統計自 1991 年，我們發現 HFRI 對沖基金加權綜合指數的超額報酬與美國 10 年期公債殖利率呈現正相關，也就是說隨著殖利率逐步升高，對沖策略的超額報酬也相應的上升。

為何利率的上升為對沖策略帶來投資機會，羅尤美說，主要是當利率上升時，不同資產類別之間表現差距加大，將可創造更多套利的交易機會。而對沖策略主要涵蓋四個策略，包括第一、股票對沖策略；第二、債券相對價值策略；第三、全球宏觀策略；第四、事件驅動策略，皆將同步受惠利率上揚所帶來的投資機會。

其中，羅尤美指出，股票對沖策略可因放空對利率敏感程度較高的高負債的公司，同時作多財務健全的公司，因利息支出較低，創造超額報酬的空間；債券相對價值策略將採取做多對利率敏感度低的浮動利率產品，例如銀行貸款或短天期債券，放空對利率敏感度高的長天期債券，來抵禦利率上揚的風險。

另全球宏觀策略可放空基本面較不具有韌性的國家貨幣，獲取外匯上獲利空間；事件驅動策略則受惠企業在預期利率走升下，加快併購步伐所帶來的衍生投資機會。

羅尤美認為，持續上升的利率所帶來的風險將不可忽視，但市場也不必過度擔憂，對沖策略藉由多空操作來將阻力化成助力，創造出投資契機。整體而言，現階段市場利率上升的環境是有利於對沖策略，而且預期這僅是初期階段，往後將還會有更多獲利的空間將出現。