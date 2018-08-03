黃金萎靡不振 分析師：將持續探底 長期恐跌破1000美元

儘管黃金價格已經處在近 4 個月的下行趨勢中，目前接近 1 年低點，但仍有市場策略師相信，黃金還有更多的下行空間。

Asbury Research 首席市場策略師 John Kosar 表示，黃金走了 2 年的大箱型盤整，近期跌破每盎司 1257 美元的關鍵價位之後，已經重回 2011 年的長期下行趨勢。

Kosar 認為，金價接下來可能測試每盎司 1100 美元的 2015 年低點，甚至在中長期跌破 1000 美元的水準。

金價持續探底 (圖表取自 ExEmpire)

他說：「黃金是一個動能市場。我真的只能看空黃金，因它從橫盤整理中，跌破了舊的低點。這是一個看跌的圖表，需要 7-8 年的演變。」

由價格走勢上來看，自 4 月中旬以來，金價已經下跌了近 10%，如果繼續跟隨 2011 年的走勢，金價可能會下跌 45%。

由交易所產品黃金類產品，也能看到負面的動能。Kosar 指出，SPDR Gold Shares 是全球最大的黃金 ETF，自 4 月底以來資金也在穩定流出，這是市場缺乏看漲信念的表現。

此外，Kosar 認為，美元將進一步走高，不利金價向上。在過去 6 個月，兩者的相關性一直在負 0.89 左右。

他說，除非黃金走高至 1280 美元，不然他很難改變看空黃金的立場。

12 月黃金期貨週四下挫 5.20 美元，報 1222.40 美元，依舊在 1 年的低點徘徊。