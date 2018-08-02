2018上半年黃金需求總量創2009以來最低

今 (2 日) 日世界黃金協會 (WGC) 發布最新報告顯示，2018 年上半年總量為 1959.9 噸，降自 2009 年以來最低點。

世界黃金協會今 (2 日) 發布最新《黃金需求趨勢報告》顯示，受到印度、美國買氣不佳拖累、上市交易基金 (ETF) 購買速度放緩，延續上一季的疲軟，上半年總量跌至 1959.9 噸。

WGC 市場情報部門主管 Alistair Hewitt，上半年疲軟的態勢，主因在於黃金投資需求較低。

第二季全球黃金需求總量達 964.3 噸，年降 4%，其中黃金投資購買量下降 9%，原因在於 ETF 購買量降至 46%，央行購買量下降了 7%。

第二季黃金需求總量。(圖：WGC)

就地區來看，美國的 ETF 投資最弱，強勁的經濟促使黃金避險力道放緩，加上因為印度出現市場疲軟，珠寶需求下滑 2%。

然而，義大利選舉促使歐盟懷疑論者崛起，加上歐洲央行不確定政策因素，撐起歐洲黃金購買需求，Hewitt 表示，中美貿易升溫導致股價下跌，也帶動了黃金購買需求。

同時，美國決定退出伊朗核子協議後，伊朗的金條和硬幣激增 202%。

珠寶需求總量下滑，尤其是印度因為盧比走貶，印度珠寶需求量降至 147.9 噸，但中國上漲了 5% 至 144.9 噸。

截稿前，台北時間週四下午 4 時許，黃金期貨價格下降 0.14%，至每盎司 1225.90 美元。