貴金屬盤後─美元上漲 黃金收低7.50美元 創逾一年收盤低點

黃金期貨週四下跌，創逾一年收盤低點。

美國與中國貿易緊張重燃，加上週三聯準會 (Fed) 確認 2018 年將進一步升息，該二因素支撑了美元上漲，對以美元計價的商品價格構成壓力。

12 月黃金下跌 7.50 美元，或 0.6%，收於每盎司 1220.10 美元。

美國政府週三宣布，川普總統要求美國貿易代表 Lighthizer 考慮將 2000 億美元的中國商品提高關稅，由 10% 提高至 25%。華盛頓與北京之間的貿易緊張成了華爾街焦點。

追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數上漲 0.5% 至 95.095。本週以來，美元指數上漲 0.4%。

英國央行今日決議升息一碼至 0.75%，但英鎊兌美元仍下跌。

Fed 週三調高了對美國經濟的評估，並暗示 9 月將再度升息。

其他金屬交易方面，9 月白銀下跌 6.7 美分，或 0.4%，至每盎司 15.385 美元。9 月銅下跌 1 美分，或 0.4%，至每磅 2.738 美元。本週以來，銅價下跌了 2.3%。

10 月白金收於每盎司 828.20 美元，上漲近 1.4%。9 月鈀金上漲 0.4% 至每盎司 915.50 美元。

週五，美國將公布 7 就業報告，為投資人所重視。