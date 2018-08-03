本業轉盈＋匯兌收益助陣 茂林-KY第二季ESP 0.24元

自去年下半年以來，茂林 - KY(4935) 承受導光板主要原料 PMMA(聚甲基丙醯酸甲酯) 價格飆漲壓力，今年第一季本業轉為虧損，營業虧損 1500 萬元，與客戶協調調漲價值轉嫁成本，第二季毛利率回升到 13.73%，較前一季增加 1.46 個百分點，匯兌收益挹注下，稅後淨利 3146 萬元，單季每股盈餘 0.24 元。光學級 PMMA 全球主要供應商為日本三菱、住友，以及中東 SABIC 等，大陸部份廠商退出生產，導致每噸報價由去年初 2300 美元，一路飆破 3000 美元，茂林每個月 PMMA 平均用量約 2 千噸，原料成本上漲轉嫁不易，導致毛利率由去年第一季 21.11%，降至今年第一季 12.27%。



為反映 PMMA 部分成本，與客戶協調調漲價格，第二季本業小賺 145 萬元，IT 產品因未能供應美系客戶新款 NB 發光鍵盤，舊款仍有基本盤；至於 TV，除了原有日系品牌廠外，今年新增韓系客戶，TV 導光板大尺寸化，其捲對捲 (roll to roll) 微結構製造利基發酵，增加 65 吋、75 吋、82 吋等大尺寸產品，7 月已放量出貨。



茂林上半年營收 21.23 億元，年減 21%，營業虧損 1340 萬元，稅後淨利 576 萬元，每股盈餘 0.04 元，TV 產品比重 46%，IT 比重約 18%，中小尺寸 (穿戴式裝置、運動、休閒) 占營收約 3 成，其他為射出成型。