百濟神州發售價敲定每股108元 貼近招股價上限

百濟神州 (6160-HK) 昨 (2) 日截止招股，市傳逆市仍輕微超額，近 1 萬人入票(匯入證券帳戶)，發售價已釐定為每股港幣 108 元，接近招股價範圍港幣 94.4 元至 111.6 元的上限，集資約港幣 70.85 億元 (約 9.03 億美元)，預計下週三 (8 日) 掛牌。

百濟神州於 2016 年在美國上市時每份 ADR(美國預託證券) 定價為 24 美元 (約港幣 187.2 元)，美國時間週三 (1 日) 收報 181.74 美元 (約港幣 1417.57 元)，跌 7.92 美元 (約港幣 61.78 元) 或 4.18%，以每份 ADR 相當於 13 股股份計，定價港幣 108 元較美國報價折讓近 1%。

美國時間週四 (2 日)，百濟神州 (BGNE-US) 收跌 1.98%，報 178.14 美元。

百濟神洲股價

百濟神州是港交所第 2 隻上市新制下的生科股，更是首隻來港以第二上市的同類股份，向散戶招股集資規模僅港幣 6.59 億元，市場消息指初步點算獲不足 1 倍超額認購。惟致富證券業務部主管郭家安說，以中美貿戰惡化，拖累股王騰訊 (0700-HK) 等連跌 6 日，高價股百濟神州逆市足額已屬驚喜。

近期新股一上市即跌破發行價，以上限定價的百濟神州上市後，是否走上「破發」之路，值得關注。

最近「破發」的新股中，歌禮製藥 (1672-HK) 昨收報港幣 11.86 元，較招股價港幣 14 元，累跌 15%；平安好醫生 (1833-HK) 昨收報港幣 46.65 元，較招股價港幣 54.8 元，累跌 15%；齊屹科技 (1739-HK) 昨收報港幣 3.89 元，較招股價 3.85 元，累跌 27%；小米 (1810-HK) 昨天一度跌破發行價，收盤報港幣 17.26 元，較招股價港幣 17 元，漲 1.5%。

希望教育今 (3) 日正式掛牌，昨在耀才暗盤收報港幣 1.79 元，較招股價港幣 1.92 元低 7%，每手帳面虧港幣 260 元。希望教育今以平盤開出，隨後跌近 5%，跌破發行價。