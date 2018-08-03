〈財報〉美高梅Q2獲利年增33.4% 開盤漲逾2% 路氹新場貢獻不大

美高梅中國 (2282-HK) 昨 (2) 日公布第二季業績，期內總收益港幣 44.05 億元，年增 33.4%。該集團第二季的總經調整 EBITDA 年增 1.3%，至港幣 10.31 億元。不過，儘管路氹新場美獅美高梅於今年 2 月中開業，對公司業務刺激有限。

今 (3) 日開盤，美高梅股價震盪走高，一度上漲 2.20%，至港幣 16.7 元，截至發稿，報港幣 16.64 元，或 + 1.836%。

圖：新浪財經

美高梅旗下澳門美高梅第二季中場賭枱投注額為港幣 96.91 億元，年增 2.6%；貴賓賭枱轉碼數為港幣 773.74 億元，年增 15.8%；貴賓賭枱總贏額港幣 17.49 億元，年減 10.8%。貴賓賭枱贏率 2.26%，年減 0.68 個百分點。

美獅美高梅方面，今年 2 月中開業，截至 6 月底止，中場賭枱投注額為港幣 81.82 億元，貴賓賭枱轉碼數為港幣 54.36 億元，貴賓賭枱贏率 2.57%。期內，每間可供入住客房收益港幣 1218 元，客房入住率 88.6%。

同期經營收益率為 8.3%，經調整物業 EBITDA 利潤率按年減少 6.6 個百分點至 21.4%，主因是美獅美高梅處於營運起步階段，以及主場地及貴賓賭枱贏率均低於去年同期所致。

事實上，美獅美高梅於期內表現差強人意，每張貴賓賭枱及每張主場地賭枱平均每日總贏額分別為港幣 10.16 萬元和 6.96 萬元，均低於位於澳門半島舊場澳門美高梅的港幣 18.26 萬和 7.27 萬元。