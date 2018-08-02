永利澳門Q2純利大增56% 但股價不爭氣 現跌近1成

永利澳門 (1128-HK) 公佈，截至今年 6 月底止第二季純利 1.6 億美元 (約港幣 12.55 億元)，較上年同期大增 56.23%；經營收益總額為 11.63 億美元 (約港幣 91.28 億元)，年增 12.46%。

其中娛樂場收益為 9.98 億美元 (約港幣 78.33 億元)，年增 10.76%；客房收益為 6779.6 萬美元 (約港幣 5.32 億元)，增長 32.42%；餐飲收益為 4401.5 萬美元 (約港幣 3.45 億元)，增長 17.94%。

個別業務收益方面，旗下永利澳門 (Wynn Macau) 第二季的經營收益為 5.43 億美元 (約港幣 42.38 億元)，下跌 14.9%；經調整後的物業 EBITDA 為 1.73 億美元 (約港幣 13.57 億元)，跌 17.8%．第二季永利皇宮的經營收益為 6.21 億美元 (約港幣 48.74 億元)，大增 56.6%，經調整後的物業 EBITDA 為 1.79 億美元 (約港幣 14.05 億元)，大增 105.1%。

大摩維持永利澳門目標價港幣 33 元不變，評級維持「增持」；麥格理則維持港幣 27 元目標價，評級維持「中性」不變。

不過，今日港股大跌，加上澳門 7 月賭收年增 10%，略低於市場預期，今 (2) 日濠賭股全面下跌，連續 6 個交日下挫。截至發稿，永利澳門跌近 1 成 (-9.368%)，報港幣 20.8 元。

永利澳門跌近 1 成。 (圖：新浪財經)

麥格理維持銀娛 (0027-HK) 港幣 91.8 元的目標價，評級維持「跑贏大市」，目前跌 3.62%，報港幣 59.9 元。

其它濠賭股方面，新濠國際 (0200-HK) 跌 3.478%，報港幣 22.2 元、澳博控股 (0880-HK) 跌 2.462%，報港幣 9.51 元、金沙中國 (1928-HK) 跌 2.889%，報港幣 38.65 元、美高梅中國 (2282-HK) 跌 2.966%，報港幣 16.36 元。