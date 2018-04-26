美高梅中國公佈2018年第一季財務數據

美獅美高梅於 2 月正式開幕

淨收益按年上升 26%

香港 2018 年 4 月 26 日電 / 美通社 / -- 美高梅中國控股有限公司（「美高梅中國」或「本公司」；香港聯交所股份代號：2282）今天公佈本公司及其附屬公司（「本集團」）截至 2018 年 3 月 31 日止三個月（「本季度」）的未經審核節選財務數據。

美高梅中國於第一季度錄得總收益 47 億港元，與上季度按年上升 26%。

澳門於今年第一季度錄得博彩毛收入 740 億港元，按年上升約 21%，美高梅中國娛樂場總嬴額上升約 24%。經調整 EBITDA 按年增長 4% 至約 13 億港元。本季度經調整 EBITDA 毛利率為 27.4%。

本集團於本季度主場地賭枱總贏額錄得 26 億港元，按年上升約 20%，同期澳門中場博彩毛收入按年估計增長為 18%。美高梅中國角子機總贏額按年上升約 41%，同期澳門角子機博彩毛收入估計增長為 18%。美高梅中國貴賓賭枱總贏額上升約 26%，同期澳門貴賓賭枱博彩毛收入估計增長為 22%。

美獅美高梅酒店於 2 月 13 日正式開幕，全面展示美高梅獨一無二的娛樂體驗。該綜合度假酒店投資額達 270 億港元，以嶄新科技配合藝術元素為賓客帶來非同凡響的體驗，配合打造澳門成為世界旅遊休閒中心。

隨著第二家綜合休閒度假酒店在澳門開業，我們很高興見到客戶數據庫持續增長。自美獅美高梅酒店開業以來，每日新增客戶數目逾 1,000 人，而大批舊客戶因新酒店的開幕而重臨美高梅。

與此同時，澳門美高梅酒店於本季度營業額持續穩健及人流暢旺，業務並沒有受到美獅美高梅酒店開業影響。儘管各博彩業務贏率較去年稍遜，澳門美高梅酒店物業 EBITDA 達 12 億港元（2017 第一季：12 億港元）。

集團致力改造澳門美高梅酒店的主場地，本季度新增 5 家零售店，現時共有 22 家零售店，進一步開拓澳門美高梅酒店收益及提升顧客非博彩體驗。

美高梅中國首席執行官兼執行董事簡博賢表示︰「我們很高興澳門美高梅酒店再次錄得強勁業績 ，這足證我們專注為客戶提供優質產品及服務的理念取得成效。」

「美獅美高梅酒店的開幕標誌著集團踏入另一個里程碑。該物業瑰麗獨特，為我們和市場帶來新景象。我們期待進一步擴展及優化服務，為賓客帶來非凡體驗，積極與政府擕手建設澳門成為世界旅遊休閒中心。」

關於美高梅中國控股有限公司

美高梅中國控股有限公司（股份代號：2282）簡稱美高梅，為大中華地區領先的娛樂場博彩度假酒店發展商、擁有者和運營商之一，是美高梅金殿超濠股份有限公司的控股公司，為六家持有澳門經營博彩業務特許權 / 次特許權之企業之一。美高梅金殿超濠現時擁有及經營兩家酒店，一為位於澳門半島、屢獲殊榮的豪華綜合度假酒店－澳門美高梅；另一為 2018 年初開業、位於路氹城的現代豪華綜合度假酒店 -- 美獅美高梅，使我們在澳門的版圖擴大逾一倍。

美高梅中國控股有限公司主要由美高梅國際酒店集團（MGM Resorts International）擁有（紐約證券交易所代號：MGM）。美高梅國際酒店集團是世界領先的全球酒店及餐飲款待公司，其轄下的度假酒店項目包括百樂宮大酒店（Bellagio）、美高梅大酒店（MGM Grand）、曼德拉灣大酒店（Mandalay Bay）及金殿大酒店（The Mirage）。有關美高梅國際酒店集團的詳情，請瀏覽 www.mgmresorts.com。