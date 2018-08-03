監管加強 SEC加大數位貨幣經紀商業務審查

彭博社報導，近期美國證券交易委員會（SEC）正加大對數位貨幣經紀商業務的審查，或意味著未來監管力度的加強。

據知情人士透露，最近幾周內，SEC 審查員對某些數位貨幣經紀商的行為以及他們如何與客戶打交道提出了疑問。SEC 也正在尋求有關交易、融資和代幣發行（ICO）的相關費用資訊，以及有關投資顧問參與的數據。

過去一年，SEC 正不斷加大對數位貨幣交易的監管。SEC 主席 Jay Clayton 曾表示，他相信 ICO 市場存在大量欺詐行為。

去年數位貨幣價格瘋漲之際， Clayton 就曾警告投資者，要謹慎對待數位貨幣和 ICO 投資，「如果一個機會聽起來美好得不像真的，或者你被逼着快速行動，那麼請你極度謹慎地去操作。」

2018 年 4 月 26 日，美國國會和美國證券交易委員會（SEC）之間的聽證會上，Clayton 也表示，比特幣不算證券，ICO 因為具有證券性質，需要受到監管。他認為，只有比特幣等少數作為純交換仲介而存在的數位貨幣，不屬於證券發售，其他各類 ICO 代幣都應被視為證券。

此次 SEC 的審查工作，由美國合規審查與考核辦公室（OCIE）發起，應行業內部監管部門，美國金融行業監管局與國家期貨協會的要求，將向相關公司詢問有關數字投資定價資訊。OCIE 的主要職能是進行考核，以保護投資者和市場的完整性。當該部門檢查員發現不當行為跡象時，他們通常會將調查結果提交給 SEC 進行進一步審查，如果發現不當行為，將會啟動正式調查、罰款以及其他處罰。

OCIE 2 月的一份報告中指出，「數位貨幣與 ICO 市場迅速成長，對散戶投資者來說，風險日益加劇。」 OCIE 表示今年工作的重點就是調查金融專業人士是否對數位貨幣資產免遭盜竊或盜用做出了適當的控制和保護。

從去年 10 月起，美國證監會 SEC 就盯上了當時大火的 ICO 市場，認為通過出售數字化貨幣來募資的公司，必須遵守美國聯邦證券法。今年 3 月初，SEC 發布了官方的框架型文件，提醒投資者注意數字化資產交易使用的非法平台，暗示對未經 SEC 註冊的平台監管行動趨嚴。

本周，比特幣價格由一周前創下的兩個月以來的高位（8500 美元）回落，跌幅約 11％。周四，截止發稿，比特幣價格下跌 0.72%，至 7529.01 美元。