延續昨夜跌勢 離岸人民幣跌破6.88 日內跌超560點

周四下午，受避險情緒影響，人民幣急跌、美元走強，此勢頭延續到次日凌晨，離岸人民幣向 6.90 逼近。

8 月 2 日本周四 17 點 30 分左右，離岸人民幣兌美元跌破 6.86 關口，日內跌超 350 點，此後一路下行，到 3 日 3 點左右，跌破 6.88 關口，日內跌逾 560 點、跌幅超過 0.8%，上一次跌破 6.88 是在去年 5 月 24 日。

臨近美股收盤時，離岸人民幣日內跌幅超過 0.7%，收復 6.88。但到了 3 日 4 點 59 分紐約尾盤時，離岸又跌破 6.88，報 6.8811 元，較前一日紐約尾盤跌 565 點。

2 日下午離岸人民幣跌破 6.86 前後，在岸人民幣兌美元接連跌破 6.84、6.85 兩道關口，日內跌超 200 點。到 2 日 23 點 30 分，在岸人民幣夜盤收報 6.8440 元，收復 6.85，較上一日夜盤收盤跌去 240 點。

人民幣連跌的同時，美元走高，2 日 22 點 30 分左右，美元指數升破 95 關口，截至最近一次更新日內擴大到 0.5% 以上。

人民幣中間價終結四連跌 上調逾 350 點

周四晨間，人民幣兌美元中間價大幅上調 351 點，報 6.7942。此前四個交易日，中間價累計下調 631 點，周三中間價報 6.8293，至去年 5 月 31 日以來新低。周四中間價確定後，離岸人民幣一度收復 6.82 關口，在岸曾收復 6.81。

自 6 月中旬以來，中間價頻頻陷入巨幅震盪，多次出現連日下調後又單日上調，甚至兩次出現「八連跌」。期間，單日變動數百點並不罕見。

路透社報導稱，受即期市場大幅波動影響，一周期美元 / 人民幣期權隱含波動率已升至 7 以上，刷新最高紀錄。

「7」可能是底？

中信證券明明團隊認為，中共中央政治局會議雖然並未提及人民幣匯率問題，但應對外部環境變化對人民幣匯率提出了要求。後續人民幣仍存一定貶值壓力，但「7」將是難以突破的關口。

明明團隊本周稍早預計：

無論是政策層面還是市場層面，7 很大程度上是一個難以突破的心理價位。本次貶值要想完成 7 的突破仍然困難重重，7 大機率是這一輪貶值底部。

摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強本周三表示，近期人民幣匯率貶值主要是市場預期而引發，這其實是對今年 2 月至 6 月人民幣對一籃子貨幣升值的一種修正。現在，這波修正行情已接近尾聲。他預計，人民幣匯率未來會逐步回歸到之前匯率的框架，即對一籃子貨幣的企穩，對美元則將取決於美元指數的表現。