2月以來漲近8% 分析師：美元可望續強

美中貿易爭端加劇，帶動美元走揚，2 月以來，美元已上漲近 8%；分析師認為，年底前，Fed 可能會再升息 2 次，美元可望續強。

台北時間週五 (3 日) 下午 5 點 17 分，CNBC 數據顯示，美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY)，上漲 0.06%，至 95.22；美元兌人民幣上揚 0.44%，至 6.8715。

根據路透社報導，CMC Markets 首席分析師 Michael Hewson 表示，美中貿易戰升級，帶動避險需求，加上年底前，Fed 可能會再升息 2 次，美元可望續強。

不過，也有人示警，美元自 2 月以來上漲近 8% 的表現，恐難持續。

德國商業銀行外匯策略師 Ulrich Leuchtmann 說，雖然短期避險需求，有助支撐美元，但反而增加了中長期風險。

美中貿易爭端，持續牽動美元兌人民幣走勢。

德國商業銀行經濟學家 Zhou Hao 稱，若人民幣兌美元貶破 7，將衝擊中國匯市，連帶傷害陸股。

美國政府擬將 2000 億美元中國進口商品的關稅稅率，自 10% 提高至 25%；對此，中國外交部呼籲，美方不應意氣用事，否則最終會傷害自己。

中國商務部也強調，面對美國升級貿易戰的威脅，中國已做好充分準備，「不得不反制」。

美國商務部長 Wilbur Ross 則宣稱，對 2000 億美元中國進口商品徵稅 25%，每年總稅額不過 500 億美元，連中國國內生產毛額 (GDP) 的 1% 都不到，「不會引發災難」。